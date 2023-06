Nyomokra bukkanhattak a Madeleine McCann-nek emelt bizarr szentélynél

A brit Madeleine McCann 16 évvel ezelőtt, 2007. május 3-án, hároméves korában tűnt el a legdélibb portugál tartomány, Algarve Praia da Luz nevű üdülőhelyén. Kate McCann háziorvos és Gerry McCann kardiológus kislánya két testvérével, Seannal és Amelie-vel az Ocean Club egyik földszinti apartmanházában aludt, miközben a szüleik a barátaikkal együtt innen 120 méterre egy étteremben vacsoráztak. Felváltva ellenőrizték, hogy a gyerekek jól vannak-e.

Az édesapa 21 órakor, más jelentések szerint 21 óra 30 perckor még mindent rendben talált, 22 órakor azonban az édesanya azzal szembesült, hogy

Madeleine ágya üres, a korábban bezárt ablak pedig nyitva van.

A portugál rendőrség természetesen azonnal nyomozást indított, amelybe azóta a brit és a német hatóságok is bekapcsolódtak, és gyorsan arra jutottak, hogy a kislányt elrabolta valaki.

2007. szeptember 7-én a rendőrség vérnyomokat talált egy olyan kocsiban, amit a szülők a kislány eltűnése után 25 nappal béreltek, ezért egy ideig az édesanyja is gyanúsított volt. 2020-ban azonban egy új feltételezett elkövetőt neveztek meg: a németországi Braunschweig város ügyészsége szerint Madeleine-t Christian Brückner rabolhatta el. A most 45 éves német férfit korábban gyermekbántalmazásért és kábítószer-kereskedelemért ítélte el a bíróság, de jelenleg is börtönben van, mert 2005-ben megerőszakolt egy nőt a portugáliai Algarve tartományban. Madeleine ügyében viszont a mai napig nem emeltek vádat ellene.

A hatalmas médiaérdeklődés mellett zajló, szakértők és hírességek által is gyakran kommentált nyomozásban most végre fordulat történt: egy magát megnevezni nem kívánó házaspár azt állította, hogy az eltűnés helyszínétől 50 kilométerre, a Barragem do Arade nevű félszigeten egy nagy víztározó melletti erdős területen – vagyis ugyanott, ahová Volkswagen Transporterévvel Christian Brückner – egy barátja szerint – gyakran kijárt „megtisztulásra” – találtak egy Madeleine McCann-nek emelt bizarr szentélyt.

A német rendőrség kérésére a portugál hatóságok egyenruhás és civil ruhás embereik kedden reggel körbekordonozták a területet, majd három napon átdolgozva nehézgépekkel kiirtották az aljnövényzetet, fákat vágtak ki, nyolc mély gödröt ástak, talajmintákat gyűjtöttek és nyomkereső kutyákat vetettek be. A helyi sajtó értesülése szerint legfőképpen ruhadarabokat kerestek.

A hírek szerint találtak is néhány meg nem nevezett tárgyat, amelyek fontosak lehetnek, mert mindegyiket elküldték Németországba laboratóriumi-, egyebek mellett DNS vizsgálatokra.

Christian Brückner 1995 és 2007 között a portugáliai Algarve tartományban élt, de azt állítja, hogy semmi köze Madeleine eltűnéséhez. A vizsgálatok néhány hét múlva talán választ adnak arra, hogy igazat mond-e.

Az InfoRádiót Herczeg Zsolt tudósította Portugáliából, Algarve tartományból, Madeleine McCann eltűnésének helyszínéről.