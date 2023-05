Valamit találhattak a Madeleine McCann miatt kutató rendőrök

A tározót és környékét azért nézték át a portugál rendőrség, mert tippet kaptak: kedden kezdődött a kutatás, melynek keretében búvárok is keresik a gyanús nyomokat - írja a Sky News. A helyszínen jelen van a brit rendőrség is. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mi van a zsákokban.

A tározó mintegy ötven kilométerre található attól az üdülőtől, ahonnan 16 éve nyomtalanul eltűnt Madeleine McCann. A kislány ekkor mindössze hároméves volt.

'Almost a decade on from the last major search on the Algarve, it’s taken them back here with new determination.'



