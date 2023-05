Hivatalos ukrán közlés Bahmutról - így készülnek a megsemmisítésre

Szombaton a Wagner csoport azt jelentette be, hogy orosz kézre került a város, és Vlagyimir Putyin elnök is gratulált a harcolók sikeréhez. Volodimir Zelenszkij ellentmondásos nyilatkozata kicsit felborzolta vasárnap a kedélyeket, később szóvivője pontosított: Bahmut még nem az oroszoké. Ezek után futott be az orosz védelmi miniszter helyettesének közlése.

"Az orosz erők nem tudták körbezárni Bahmutot, és elvesztették a város körüli domináns magasságok egy részét. Vagyis csapataink a város peremvidékén a szárnyak mentén történő előrenyomulása, amely még mindig tart, nagyon megnehezíti az ellenség megmaradását a városon belül.

Csapataink félig bekerítették a várost, ami lehetőséget ad az ellenség megsemmisítésére. Ezért az orosz erők a város általuk ellenőrzött részén védekezésre kényszerülnek"

- fejtette ki a miniszterhelyettes. Maljar emlékeztetett arra, hogy az ukrán erők tartják magukat Bahmut javarészt ipari létesítményekből álló városrészében.

Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán haderő szóvivője vasárnap az ukrán köztévének nyilatkozva, közölte, hogy az orosz erők csapásai lényegében a földdel tették egyenlővé Bahmutot, ennek ellenére az ukrán csapatok továbbra is tartják állásaikat a város délnyugati részén. Megjegyezte, hogy mivel a várost az oroszok elpusztították, Oroszország a regionális központnak számító Bahmut elfoglalása esetén sem szerez semmilyen katonai vagy politikai előnyt. A szóvivő szerint az ukrán fegyveres erők megpróbálnak "nyomást gyakorolni a szárnyakon az orosz csatatokra, nem hagyni neki nyugalmat és ha lehet, ellentámadást intéznek".

Cserevatij egy rádióinterjúban reagált Jevgenyij Prigozsinnak, a Wagner orosz zsoldoscsoport alapítójának a város állítólagos teljes elfoglalásáról szóló nyilatkozatára. Magyarázata szerint ez Prigozsinnak arról a szándékáról tanúskodik, hogy a lehető leghamarabb kivonja zsoldosait a lerombolt városból, amelyet az ukrán erők jó eséllyel teljesen körülzárhatnak.

Szombaton a Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin közzétett egy videót, amelyet Bahmut központjában, a vasútállomás közelében vettek fel. Ebben azt mondta, hogy zsoldosai állítólag teljesen elfoglalták a várost, május 25-én átadják a település fölötti ellenőrzést az orosz védelmi minisztérium katonáinak és távoznak - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Kiemelte: az ukrán védelmi minisztérium cáfolta Bahmut orosz megszállását, hangsúlyozva, hogy az ukrán katonák több létesítményt is ellenőrzésük alatt tartanak a városban.

"A harcok folytatódnak, számos épületet tartunk ellenőrzésünk alatt a városban" - mondta Cserevatij, hozzátéve, hogy "valójában a Wagner-csoportot az ukrán erők szétverték" Bahmutban.

Nyitókép: MTI/AP/Roman Chop