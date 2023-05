Értékes célpontra vethették be a brit csodafegyvert az ukránok - kép

A továbbra is ukrán kézen lévő, illetve az orosz ellenőrzés alatt álló területekről is folyamatosan készülnek a műholdképek. Az egyik legújabb pedig azt sugallja, hogy az ukránok valami értékesre lőhettek Mariupol közelében.

Az alábbi műholdfelvétel a geolokáció alapján az Oroszország által megszállt Mariupol városától alig pár száz méterre nyugatra készült, egy kisebb méretű katonai támaszponton. A képen is kiemelt kráteres terület helyén a Google márciusi műholdas képei alapján még egy nagyobb méretű raktárépület állt.

Damage from a strike in Russian-controlled Mariupol is visible in new satellite imagery.



This site is more than 70 kilometers from the front line in Ukraine.