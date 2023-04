Interkontnentális rakétával lőtt át Kazahsztánba Oroszország

Az indítás kedden történt az Asztrahán megyei Kapusztin Jar lőtérről, mobil földi indítóállásról, a rakéta gyakorló robbanófeje a kazahsztáni Szari-Nagan gyakorlótéren talált el egy célpontot a tervezett pontossággal.

A minisztérium szerint a kilövés célja az interkontinentális ballisztikus rakéta fejlesztés alatt álló harci berendezéseinek tesztelése volt. A tárca azt állította, hogy a kilövés céljai maradéktalanul teljesültek.

A tájékoztatás szerint az indítás "lehetővé tette az új stratégiai rakétarendszerek fejlesztése során alkalmazott tervezői-szerkezeti és műszaki megoldások helyességének megerősítését".

A vg.hu azt írta a TASSZ hírügynökség alapján, hogy már zajlik a stratégiai katonai kiképzés a Jarsz interkontinentális rendszerrel.

A Jarsz vagy RS–24 egy stratégiai szilárd tüzelésű interkontinentális ballisztikus rakétarendszer. A hatótávolsága 11 ezer kilométer, a robbanóereje pedig egymillió tonna TNT-nek felel meg. Mobil egységekről vagy silóból indítható.

A Jarsz a Topol-M rakétarendszer módosított változata. Oroszország 2009-ben kezdte meg a Jarsz rendszerek telepítését, amikor a hordozórakétákat kísérleti harci szolgálatba vették a stratégiai rakétaerőknél.

Russia's Nuclear ICBM RS-24 Yars misslies. The Russian Mobile Yars missile regiment is put on combat duty in Bologovsky Strategic Rocket Forces' formation in Tver region pic.twitter.com/TNZ7aYVn1i — sonja van den ende (@SonjaEnde) December 17, 2022