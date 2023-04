Nagy a mozgolódás: kiderült, hol számítanak ukrán ellentámadásra az oroszok

A brit hírszerzés szerdai jelentése többek között azt tartalmazza, hogy a térségben három rétegben hoztak létre védvonalakat az oroszok, 120 kilométer hosszú területen, illetve hogy az első védvonal mögött még két, komplexebb védvonal található, 10-20 kilométerre a frontvonalak mögött – írja a Portfolio.

Mint olvasható, az oroszok szinte biztosak abban, hogy az ukránok – a Krím kapujaként emlegetett – Melitopol felé fognak támadni. Az, hogy milyen hatékonyak lesznek a védelmi rendszerek, a britek szerint nagyban múlik azon, hogy milyen mennyiségű és minőségű emberállomány és tüzérségi támogatás kerül a védvonalakhoz.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2023.



— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 12, 2023