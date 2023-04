Videók a sötétet hozó robbanásokról - 30 éve nem produkált ekkora kitörést a Sivelucs vulkán

A vulkáni hamufelhő-oszlop 16-18 kilométer magasra emelkedett és a sztratoszférát is elérhette. A műholdas felvételek értékelése alapján mintegy 0,2 millió tonna kén-dioxid jutott a légtérbe, ami számottevő mennyiség, bár nem éri el a globális klimatikus hatáshoz szükséges értéket - írta lapunknak küldött összefoglalójában Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, intézetigazgató, kutatócsoport-vezető.

A vulkáni hamufelhő először nyugat, majd a magasabb légkörben keleti irányba sodródott, és már több mint 400 kilométer távolságba jutott. Emiatt lezárták a térség feletti sűrű légiközlekedési útvonalakat.

A többnyire havas tájat vastag szürke vulkáni hamu borítja. A tűzhányó alapvetően lakatlan területen helyezkedik el, a legközelebbi települések 40-70 kilométerre találhatók, Kljucsi és Kozirevszk, amelyeket 8-10 centiméter vastag vulkáni hamuréteg lepett be.

A Sivelucs a kamcsatkai térség legészakabbra található, legaktívabb és legnagyobb méretű tűzhányója. Az elmúlt 10 ezer évben legalább 60 komoly vulkánkitörése volt.

1964 novemberében az egyik hatalmas kitörése során beomlott a vulkán oldala és csak egy karéjos sebhely maradt vissza. Itt azonnal megindult az építkezés, szinte folyamatosan nyomult ki viszkózus magma és egy méretes lávadómot alakított ki, ami egyre inkább kitöltötte a beszakadási területet. Ahogy azonban a lávadóm növekedett, újabb veszély alakult ki, mivel az instabil oldalának omlása következtében gyakoriakká váltak az akár több mint tíz kilométer távolságba is eljutó, mindent elsodró piroklaszt-árak.

A lávadóm e mellett blokkolja a kürtőt is, ami miatt időszakosan nagy robbanásos kitörések következnek be. Egy ilyen esemény történt most is. E vulkánkitörés néhány nappal követte Kamcsatka egy másik aktív vulkánjának kitörését. A Sivelucs vulkán a Kamcsatka félszigeten a Google térképén A kamcsatkai vulkánok elhelyezkedése és a regionális tektonikus környezet vázlata. (researchgate.net/Journal of Volcanology and Geothermal Research)

A szintén kamcsatkai Bezimjannij egy hete produkált egy nagyobb robbanásos kitörést. E között az események azonban nincs összefüggés, Kamcsatka vulkáni működés tekintetében a Föld egyik legaktívabb területe - mutat rá Harangi Szabolcs.

A Bezimjannij kitörésének szintén nagyon magasra törő hamufelhője egyébként egy csapat vulkanológust is "elkapott":

A mostani vulkánkitörés helyi idő szerint reggel fél 7 körül történt, a környéken több robbanást is hallottak. A látásviszonyok még jelenleg is nagyon rosszak, nem csak az időjárás miatt, de a vulkáni hamueső is sötétséget hozott a térségre.

