Tíz kilométer magas hamufelhőt okádott egy vulkán - videó

A három kilométer magas Bezimjannij a világ egyik legaktívabb tűzhányója, a félsziget fővárosától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól mintegy 350 kilométerre található. A térségében átmenetileg a legmagasabb, vörös veszélyességi fokozatot hirdették ki miatta a légi közlekedésre. Az orosz polgári védelem szerint azonban lakott területekre és az idegenforgalomra nem jelentett veszélyt.

A Moszkvától mintegy 6600 kilométerre keletre fekvő félsziget a világ egyik legnagyobb geotermikus aktivitású területe, nagyjából 30 aktív vulkánt tartanak rajta számon. A vulkanikus régió az UNESCO természeti világörökségi helyszínei között szerepel.

A Bezimjannij legemlékezetesebb kitörése 1956-ban volt, amikor az akkor 3080 méter magas tűzhányó csaknem egy köbkilométer vulkanikus anyagot lövellt a levegőbe rövid idő alatt, és emiatt magassága 280 méterrel csökkent.

The eruption of the Bezymyani volcano in Kamchatka, Russia, and the eruption of ash rose to about 10 kilometers above sea level. pic.twitter.com/V4tQlsP6Fp — Mohamed El alfy (@Mohamed91790254) April 7, 2023