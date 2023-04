Vonatbaleset Hollandiában: daruval ütközött a szerelvény, halálos áldozat is van - fotók, videó

A halálos áldozattal is járó baleset éjjel következett be: az ötven embert szállító vonat Voorschoten falu mellett, Hága közelében ütközött neki állítólag egy, a síneken álló kisebb darunak. Korábban egy teherszállítóval való ütközést jelöltek meg a baleset okaként - írja a BBC.

A mentőcsapatok jelenleg is dolgoznak a helyszínen, segítve a fél négy előtt öt perccel bekövetkezett baleset sérültjeit.

A helyszínen készített tévéfelvételeken látható, hogy a sínekről lezuhant vonatot rögtönzött hídon átkelve próbálják megközelíteni. A szerelvény számos ablaka betört, azt nem tudni, hogy ez a balesetben történt, vagy a menekülők törték ki azokat - írja a Euronews.

A sérültek közül tizenegy embert a sínek közelében található otthonokban láttak el, a súlyosabb eseteket pedig Utrechtbe szállították kórházba.

A vonat egyik kocsijában tűz is kitört, de ezt hamar meg tudták fékezni a tűzoltóság szóvivője szerint.

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023