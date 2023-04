Súlyos vonatbaleset Hollandiában, két szerelvény ütközött - videó

A személyvonat első kocsija a sínekről letérve egy mezőre hajtott - közölte az ANP hírügynökség. A második kocsi az oldalára borult és tűz ütött ki benne.

A baleset a Hága és Amszterdam között fekvő Voorschoten falu közelében történt, a mentőcsapatok a helyszínre érkeztek a közlemény szerint.

A holland vasúttársaság (NS) a Twitteren azt írta, hogy a baleset miatt a Leiden és Hága egyes részei közötti járatok nem közlekednek.

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023