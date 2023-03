Mélyen a front mögött csaptak le az ukránok

A támadásban az Azovi-tenger közelében fekvő városban egy vasúti raktárat romboltak le és tönkretették Melitopol áram ellátását is. Erről a Reuters hírügynökség számolt be.

Viszont a közösségi médiában megjelent hírek szerint több robbanás is hallatszott az oroszok által megszállt ukrajnai városban. Ezeket az információkat azonban független források még nem erősítették meg. Melitopol, dél-ukrajnai város. Forrás: Google Maps

Ellenben Melitopol korábbi, ukrán polgármestere is úgy nyilatkozott, hogy több robbanás volt a városban. Melitopolban a háború előtt mintegy százötvenezren éltek. Jelenleg a város az ukrajnai orosz haderő egyik legfontosabb utánpótlási központja, amelyen keresztül egyebek között a Krím-félszigeten állomásozó alakulatokat is ellátják.

In the early morning in Melitopol there was a series of strikes. Place where the strike was confirmed is the locomotive depot. pic.twitter.com/mobx36h06t — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) March 29, 2023