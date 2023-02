Szakértő: fokozódik a nukleáris háború veszélye, ha megszűnik a kölcsönös fegyverzetellenőrzés

Vlagyimir Putyin kedden jelentette be, hogy Oroszország felfüggeszti részvételét a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START megállapodásban. Csekély vigasz, hogy szavai – és a parlament szerdai döntése – szerint országa nem kilépett abból, hanem "csak" részvételét függesztette fel. Az orosz elnök szerint az Egyesült Államok új típusú nukleáris töltetek kifejlesztésén dolgozik. Az orosz parlament két házához intézett üzenetében Putyin közölte az is, hogy védelmi minisztériumnak és a Roszatomnak készen kell állnia a nukleáris fegyvertesztre, ha ezt az amerikai fél elsőként megteszi.

Egy neves amerikai szakértő szerint a nukleáris fegyverkezési verseny valójában nem most kezdődik, hanem már javában tart. A Der Spiegel című német lapnak nyilatkozó James Acton, a tekintélyes washingtoni Carnegie Alapítvány nukleáris politikai programjának társigazgatója szerint az orosz bejelentés rövid távon nem áll összefüggésben az ukrajnai háborúval.

Hosszabb távon azonban fennáll annak a veszélye, hogy nukleáris fegyvert vetnek be,

különösen abban az esetben, ha megszűnne minden kölcsönös fegyverzetellenőrzés – vélekedett a szakértő, aki korábban több tanulmányt publikát az atomsorompó szerződésről, a fukusimai nukleáris katasztrófáról, valamint az Iránnal és Észak-Koreával fennálló nukleáris konfliktusokról is.

Putyin bejelentéséből arra következtetett, hogy Oroszország és az Egyesült Államok többé nem oszt meg információkat nukleáris arzenáljáról. Mindez pedig megnehezíti az Egyesült Államokat annak ellenőrzésében, hogy Oroszország a felfüggesztés ellenére tartja-e magát a szerződésben foglaltakhoz. Ugyanakkor fordítva is ez a helyzet.

A nagy kérdés valójában az, hogy Moszkvának Putyin mostani bejelentése nyomán szándékában áll-e az Új START által megszabott határokon túllépve fegyverkezni. Mivel az orosz elnök eddig nem a szerződésből való kilépést, csak annak felfüggesztését jelentette be, a szakértő szerint nagyobb a valószínűsége annak, hogy Oroszország a szerződésben rögzített, a többi között a stratégiai nukleáris robbanófejekre, valamint a hordozórendszerekre vonatkozó kereteken belül maradni. "Valószínűleg ez a helyzet, de semmi nem biztos" – hangoztatta a szakértő.

Putyin kijelentette azt is, hogy

nem Oroszország lesz az első, aki nukleáris kísérletet hajt végre, azt azonban hozzátette, fenntartja magának a jogot, hogy ugyanezt tegye, ha az Egyesült Államok ezt teszi.

Ezzel kapcsolatban az alapítvány szakértője azt nem zárta ki, hogy Oroszország nukleáris kísérletet hajt végre, ha az a benyomása alakulna ki, hogy elveszítheti az Ukrajna elleni háborút. "Ez egyszerűen egyfajta nyomásgyakorlás lehet a Nyugattal szemben" – jelentette ki.

A szakértő szerint nukleáris fegyverkezési verseny nem most kezdődött, az már az Uj START Oroszország által történt felfüggesztése előtt is zajlott. Putryin mostani döntése azonban felgyorsíthatja az eseményeket, ezúttal azonban már nemcsak Oroszország és az Egyesült Államok, hanem Kína részvételével is – összegezte az alapítvány nukleáris politikai programjának társigazgatója.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Fagyejcsev