Kaiser Ferenc: elitkatonák és köztörvényes bűnözők alkotják a rettegett Wagner csoportot

Az oroszoknak a Wagner csoporton túl is vannak katonai magánvállalatai annak ellenére, hogy Oroszországon belül ilyet nem lehet fenntartani. Ezeket külföldön "használják" Venezuelától Szírián át Líbiáig – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő.

50 ezer főből állhat ez a hadsereg, viszont nem mindenki Ukrajnában harcol. Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban is vannak wagneresek, főleg olyan helyen, ahol Oroszország hivatalosan nincs jelen.

A Wagner katonáit az orosz állam fizeti, ezt néha indirekt módon teszi meg. Jellemzően Vlagyimir Putyinhoz közel álló oligarchák cégein keresztül. Például egy adott cég olajkútjait őrzik Szíriában, de adnak tanácsot Venezuelában is.

Az ukrajnai hadműveleteknél azonban biztosan az orosz állam állja a költségeket. Itt

nagyjából 20 ezer zsoldost kell finanszírozni.

Pár évvel ezelőtt kizárólag az orosz elitalakulatok leszerelt veteránjai szolgáltak a Wagner csoportnál, de az elmúlt időszakban fel kellett duzzasztani a létszámot, és óriási veszteségek is érték ezt a "hadsereget". Kaiser Ferenc az arányokat érzékeltetve elmondta, hogy hat éve ezer főre becsülték ennek a katonai magánvállalkozásnak a létszámát, most már 50 ezres létszámot valószínűsítenek.

Ezt úgy tudták elérni, hogy rengeteg köztörvényes bűnözőt soroztak be és ezt állami nyomással tették, teszik. Annak, aki aláír, felezik a büntetését sőt, van akinek el is engedik, csak valamennyi időt el kell töltsön az ukrán fronton. Szinte biztos, hogy az első vonalban vetik be az ilyen alakulatokat, ahol nagyok a veszteségek.

"Nem kifejezett életbiztosítás itt harcolni"

– vázolta a helyzetet a katonai szakértő. A Wagnernek az elit jellege a "napjainkra eléggé felmorzsolódott, most már részben kényszersorozottak alkotják." Létszámuk akár a 40 ezret is elérheti, de 20 ezren szinte biztosan a börtönökből kerültek ki. Az ő katonai képzettségük és profizmusuk nem hasonlítható a korábbi elitalakulatokból érkezőkéhez.

Kaiser Ferenc szerint az a Wagner-katona, aki Norvégiába szökött, valószínűleg politikai menedékjogot kap, hiszen nagyon sokat tud a csoport működéséről, például hogyan tudják egyben tartani ezt a bűnözőkből álló hadsereget, valamint milyen harci módszereket alkalmaznak, így sok értékes információt tud adni a NATO-nak. Éppen ezért megéri menedéket és új személyazonosságot biztosítani számára.

Nyitókép: Fotó: Twitter/ Rob Lee