Több száz orosz katonát öltek meg egy csapással pontban újévkor az ukránok – videó

Az ukrán védelmi erők szilveszterkor megtámadták az orosz katonák egyik bázisát a Donyeck megyei Makijivka településen, a célzott csapásban mintegy négyszáz orosz katona meghalt és háromszáz megsebesült – közölte az ukrán fegyveres erők stratégiai kommunikációs osztálya a Telegrammon.

Az orosz katonák a helyi szakiskola épületében tartózkodtak - tették hozzá közleményükben. A kommunikációs osztály videofelvételt is közzétett, amelyen egy teljesen romba dőlt épület látható.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023