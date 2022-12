Ismét rakétatámadás érte Kijevet, halott is van

Szilveszter napján újabb orosz rakétaámadások érték Kijevet, a városban több helyen is puzstítottak a lövedékek. Vitalij Klicsko polgármester azt közölte, hogy egy ember meghalt, nyolcan megsebesültek, egyikük egy japán újságíró. A Reuters tudósítója 10 robbanásról számolt be Kijevből. Egy szállodát és egy lakóházat is találat ért.

Ukrajna több városát is támadták az orosz erők, ukrán beszámolók szerint nem csak az úgynevezett kritikus infrastruktúrát, hanem lakóházakat is lőttek. A nyugat-ukrajnai Hmelnickijben drón sebesített meg két embert.

Közben az orosz elnök azzal vádolta a Nyugatot, hogy hazudott a békéről, és cinikusan Ukrajnát és népét használja Oroszország megtörésére. Vlagyimir Putyin újévi beszédében azt hangoztatta, hogy Oroszország ellenfelei 2022-ben igazi szankciós háborút hirdettek ellene az ország teljes összeomlását várva, ez azonban nem következett be

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő tájékoztatása szerint Putyin újévi köszöntőjét a déli katonai körzetben tett látogatása alkalmával tartotta, ahol kitüntette az ukrajnai orosz hadműveletben érdemeket szerzett katonákat és átadta az újonnan alakult katonai egységek zászlajait.

Nyitókép: Anadolu Agency