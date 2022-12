Instagramja buktatta le a provokáló influenszert, emberkereskedelem lehet a vád

A korábbi kickbokszoló-realitysztárt több közösségi platformról kitiltották gyűlöletbeszéd és nőgyűlölő megnyilvánulások miatt. Romániában tartóztatták le, a csütörtök éjszakát őrizetben töltötte és akár 24 órán át is benn tarthatják az ország szervezett bűnözés elleni egysége szerint.

A hivatalos nyilatkozat szerint öt otthont kutattak át, az egyikről akcióról készült videót nyilvánosságra is hozták. A luxusotthonban bankjegyhalmokat és fegyvert is látni - írja a The Guardian.

A hatóságok közleménye szerint két brit és két román állampolgárt vádolnak azzal, hogy bandájuk nőket csábított el, majd erőszakkal vették rá őket pornográf felvételek készítésére.

A Tate-fivérekkel szemben április óta zajlik nyomozás. Bukaresti lakásukat azt követően kutatta át a rendőrség, hogy tippet kaptak, miszerint egy 21 éves amerikai nőt tartanak ott fogva akarata ellenére. A testvéreket kikérdezték, majd szabadon engedték, a nyomozás azonban nemi erőszak és emberkereskedelem ügyében folytatódott.

Tate pénteken írt a nemrégiben visszaállított Instagram-fiókján letartóztatásáról: szóvivője ezt megelőzően nem árult el részleteket a letartóztatásról, de azt mondta a Daily Mirrornak, hogy a Tate-testvérek tiszteletben tartják a román hatóságokat és segítik őket a nyomozásban.

Andrew Tate számos videóban beszélt erőszakosan nőkről, majd 2017-ben kitiltották a Twitterről, mert azt sugallta,

a szexuális erőszak áldozataivá vált nők is felelősek

azért, ami velük történt. Csak nemrég kapta vissza fiókját, ahol 3,5 millió követője van.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022