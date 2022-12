Friss jelentést közölt a brit hírszerzés a várható orosz offenzíváról

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési összefoglaló szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a múlt héten újra megfogalmazta az Ukrajnában folyó hadművelet fő céljait: kijelentése szerint Oroszország elsődleges célja a Donyec-medence és Délkelet-Ukrajna lakosságának védelme. Peszkov ugyanakkor hozzátette, hogy még sok munkába telik az érintett térségek „felszabadítása”.

A brit katonai hírszerzés véleménye szerint Peszkov kijelentései arra utalnak, hogy nem változtak azok a minimális politikai célok, amelyeket Oroszország a háborúval el akar érni: Moszkva valószínűleg még mindig arra törekszik, hogy kiterjessze ellenőrzését a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni területek egészére.

Az is valószínűsíthető, hogy az orosz katonai tervezők változatlanul a Donyeck megyei mélyebb előrenyomulást tekintik elsődleges fontosságú feladatnak – áll a hétfői londoni helyzetértékelésben.

