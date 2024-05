Az X-en megjelent hírek alapján az olasz kormány az eddig Szlovákiában állomásoztatott légvédelmi fegyvereit küldené Ukrajnába. Az erről szóló döntést állítólag a G7 országok június 13-i csúcstalálkozója előtt fogják hivatalosan is bejelenteni.

#Ukraine will get a SAMP/T air defence system next month, according to Italian media.#Italy's government is reported by media to be moving the system from #Slovakia, and will be announced prior to the G7 summit on 13 June#StandWithUkraine https://t.co/qG0seXV7ek — Tim White (@TWMCLtd) May 3, 2024

Az Aster 15 és Aster 30 egy közepes és nagy hatótávolságú légvédelmi rakétacsalád tagjai, amelyet az európai MBDA és francia Thales vállalat konzorciuma: az EUROSAM fejleszt is gyárt. A szárazföldről és hadihajókról is indítható rakéták hatótávolsága az Aster 15 esetében több mint 30 km, a Aster 30 esetében több mint 120 km. Az Aster 30 rakéta kis hatótávolságú ballisztikus rakéták (SRBM) ellen is hatásos.

Although it’s not in Ukraine, this is one of the few footages available of a SAMP/T firing an Aster 30 surface-to-air missile.



Great marketing. pic.twitter.com/3YpyYVzuUQ — French Aid to Ukraine ???? (@aidefranceukr) April 27, 2024

A SAMP/T Aster rendszer 8 rakétás teherautóra telepített függőleges indítókból, valamint egy radaros irányító központból áll. A célfelderítést és indításhoz szükséges célinformációkat a 100 km hatósugarú Arabel radar biztosítja. A radar 100 célt képes követni és egyidejűleg 16 rakéta számára képes pályakorrekciós jeleket biztosítani.