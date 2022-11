Elon Musk: jaj a másokat megszemélyesítő Twitter-fiókoknak!

Minderre azért van szükség, mert míg eddig átvilágítási folyamat után válhatott egy fiók ellenőrzötté és kaphatta meg az ehhez kapcsolódó kék pipát, jelezve, hogy a fiók valóban azt takarja, akinek állítja magát, Musk bejelentése szerint havi 8 dollárért bárkinek elérhetővé válik az ellenőrzött státusz.

Az üzletember közölte, hogy az eddigiekkel ellentétben nem lesz előzetes figyelmeztetés az ilyen esetekben, azonnal letiltják a mást megszemélyesítő fiókot, és ez alól nem lesz kivétel.

„Ez feketén-fehéren benne lesz a Twitter Blue-előfizetés feltételeiben”

– közölte a dél-afrikai származású milliárdos.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022