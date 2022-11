Megfelezték a Twittert

A Twitter mikroblog platform elbocsátotta alkalmazottainak felét - derül ki a cég biztonsági és integritásért felelős vezetője, Yoel Roth a tweetjéből.

Roth közlése szerint a félretájékoztatás és a káros tartalmak terjedésének megakadályozásáért felelős csapatának 15 százalékát érintik az elbocsátások.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact. — Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022