Durrdefektet kapott a földetérés pillanatában az amerikai Delta Airlines Atlantából Los Angelesbe tartó repülőgépe – írja a Hvg.hu, szemlézve a Metrót.

A járat helyi idő szerint kedden, kicsivel 13 óra után ért földet, ám a képek alapján a jobb oldali futómű kerekei nem bírták el a terhelést.

A leszállás után az utasok még egy órán át ültek a gépben, amíg a szakemberek megvizsgálták, pontosan mekkora a kár.

DL0515 after a nearly one hour delay due to weather at ATL landed at approximately 1:11 at LAX and passengers were told they had a flat tire. Buses arrived to deplane passengers. No injuries, thank God. ?? @delta #DELTA pic.twitter.com/C2OZg5oZgl — L. D. ??❤?❄️? (@LDubepigenetics) July 19, 2022