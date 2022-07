Lezuhant egy mérgező anyagokat szállító ukrán repülőgép Görögországban – videók

Lezuhant egy ukrán teherszállító repülőgép éjszaka az északnyugat-görögországi Kavalánál, a fedélzeten utazó nyolc ember meghalt - jelentették hírügynökségek.

A tájékoztatás szerint az An-12 típusú, Nisből Ammánba tartó gép 12 tonna "mérgező anyagot" szállított. Jóllehet a hatóságok egyelőre nem árultak el részleteket, a helyieket arra kérték, tartsák csukva az ablakaikat, és ne kapcsolják be a légkondicionáló berendezéseket.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.



According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022