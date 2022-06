Elfogadták a NATO új stratégiai koncepcióját

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a döntést ismertető sajtótájékoztatóján elmondta: a dokumentumban Oroszországot "a legjelentősebb és közvetlen fenyegetésnek" minősítették a szövetséges országok biztonsága, a béke és az euroatlanti térség stabilitása szempontjából.

Azt mondta, Vlagyimir Putyinnak nem sikerült "kevesebbé tennie" a NATO-t, sőt, az ellenkezője történt, valamint az orosz elnöknek "nem sikerült bezárnia a NATO ajtaját", az továbbra is nyitva áll.

Svédország és Finnország NATO-csatlakozási kérelméről elmondta: miután Törökország visszavonta tagságukkal kapcsolatos kifogásait, a két országot hivatalosan is meghívták az észak-atlanti szövetségbe.

Miközben a NATO-főtitkár sajtótájékoztatót tartott, kiadták a zárónyilatkozatot, amely tartalmazza azt is, hogy a szövetség jelentősen növelni fogja az elrettentő és védelmi erőket. Erősítés jön a keleti szárnyon, valamint a NATO határain (több ember és felszerelés), továbbá a korábban bejelentetteknek megfelelően 40 ezerről 300 ezerre emelik a magas készültségben lévő erők számát.

Kína a szövetség országai számára a biztonság és az értékek szempontjából kihívást jelent a dokumentum szerint. Hozzáteszik: Peking a szabályokon alapuló nemzetközi rend felforgatására törekszik a világűr, a kibernetika és a tengerek területén.

A szövetség további segítséget ígért Kijevnek, és megállapodtak egy olyan támogatási csomagról, melynek célja az ország védelmi rendszerének modernizálása.

Zelenszkij: a NATO-nak helyet kell találnia Ukrajna számára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a NATO madridi csúcstalálkozóján videokapcsolás útján szerdán elmondott beszédében arra szólította fel a szövetség tagállamait, hogy segítsenek megállítani Oroszország "terrorját a békés ukrán városok ellen", és "keressenek helyet Ukrajna számára a közös biztonsági térben".

A Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint az államfő felszólalásában hangsúlyozta, hogy a már több mint négy hónapja tartó háborúnak nem szabad tovább elhúzódnia, ezért Ukrajnát több fegyverrel, elsősorban korszerű tüzérséggel kell ellátni. Szavai szerint Ukrajnának modern rakétákra és légvédelmi rendszerekre is szüksége van, hogy megvédje a civil lakosokat az orosz rakétatámadásoktól és bombázásoktól. Az ukrán emellett pénzügyi támogatást is kért a nemzetközi közösségtől. Sürgetett olyan szankciókat, amelyek megakadályozzák, hogy Oroszország finanszírozza a háborúját. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége. Leszögezte: a NATO-nak "helyet kell találnia Ukrajna számára a közös biztonsági térben, és segítenie kell őt abban, hogy megnyerje a háborút, különben a szövetség pusztán újabb háborút késleltet Oroszországgal.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Hidalgo