Texasi lövöldözés: beszámolt a horrorról a diákjait mentő meglőtt tanár

A 17 éve tanárként dolgozó férfi is szembesült Salvador Ramos-szal annak az egy órának során, amelyet a lövöldöző az iskolában töltött, így az ő az ABC News-nak adott interjúja az eddigi legéletszerűbb beszámoló arról, hogyan zajlottak az események az intézmény falai közt.

Reyes, aki az interjút is a kórházból adta, ahol sérülései miatt kezelik, azt mondta: a 111-es osztályteremben volt az események ideje alatt - ez a terem szomszédos azzal, amelyben az első lövéseket leadta az elkövető.

Amikor az első lövések eldördültek és a gyerekek elkezdték kérdezgetni, mi történt, elmondása szerint

igyekezett nyugodt maradni és olyan utasításokat adott a gyerekeknek, amelyek a lehető legnagyobb biztonságot nyújtották számukra.

"Nem tudom, mi történik, de mindenki bújjon az asztala alá. Bújjatok el és tegyetek úgy, mint aludnátok" - mondta a tanár diákjainak. Ezután megfordult és a lövöldözővel találta magát szemben, aki szinte azonnal tüzet nyitott a gyerekekre. Reyest két találat érte, az egyik a vállánál hatolt a testébe és a tüdejét lyukasztotta át, a másik a hátát érte.

Amikor a tanár már tehetetlenül feküdt, a 18 éves Ramos, aki előző nap vásárolta fegyverét, a harmadikos-negyedikes diákok felé fordult. Ekkor azonban kintről a rendőrök léptei hallatszottak, majd a szomszéd teremből egy gyerek segítséget kért tőlük - de Reyes szerint ezt már nem hallották a rendőrök, mert már elhaladtak a terem előtt, mire megszólalt.

A történtek hatására az addig a tanári asztalnál ülő elkövető felállt, és visszament a szomszédos 112-es terembe, ahonnan érkezett, újra ott kezdett lőni. Amikor Reyes újra a rendőröket hallotta, azok a fegyveresnek mondták, hogy

jöjjön ki, csak beszélni akarnak vele és nem fog bántódása esni.

Csendet követően aztán betörtek a terembe és végeztek vele.

Egy túlélő diák, a tízéves Samuel Salinas azt mondta, a lövöldöző bement a termükbe és azzal fordult hozzájuk, hogy meg fognak halni, majd elkezdett lőni. Először a tanárra célzott, majd a gyerekekre. Salinas halottnak tettette magát, hogy megússza. Véres húsvéti hétvége volt az USA-ban 13 tömeges lövöldözésben 18-an veszítették életüket az Egyesült Államokban hétvégén, és 72-en megsebesültek. Fegyvert rántottak ballagási bulikon, éjszakai klubban, népszerű szórakozónegyedben és egy sztriptízbárban is - írta a CNN Az USA-ban ismét fellángolt a vita a fegyvertartásról a 19 halálos áldozatot követelő texasi iskolai mészárlás és a buffalói, 10 áldozatot követelő bolti ámokfutás. E két eset közös pontja egyébként, hogy az elkövetők 18 évesek voltak. Csak néhány eset a hétvégéről: Tennessee: 14 embert lőtt meg egy ámokfutó egy éjszakai klubban, három menekülő gyalogost autók ütöttek. Ketten lőtt sebesülés miatt vesztették életüket és meghalt az egyik elgázolt ember is.

14 embert lőtt meg egy ámokfutó egy éjszakai klubban, három menekülő gyalogost autók ütöttek. Ketten lőtt sebesülés miatt vesztették életüket és meghalt az egyik elgázolt ember is. Philadelphia (Pennsylvania): több elkövető az utcán kezdett lövöldözni egy szórakozónegyedben. Hárman meghaltak, 11-en megsérültek.

(Pennsylvania): több elkövető az utcán kezdett lövöldözni egy szórakozónegyedben. Hárman meghaltak, 11-en megsérültek. Phoenix (Arizona): egy 100 fős partin tört ki lövöldözés, ami továbbterjedt a parkolóba és az utcára is. Egy 14 éves lány meghalt, nyolcan megsérültek, többen vannak kritikus állapotban.

(Arizona): egy 100 fős partin tört ki lövöldözés, ami továbbterjedt a parkolóba és az utcára is. Egy 14 éves lány meghalt, nyolcan megsérültek, többen vannak kritikus állapotban. Summerton (Dél-Karolina): egy ember meghalt és legalább heten megsebesültek (öten 18 év alattiak) egy ballagási bulin.

(Dél-Karolina): egy ember meghalt és legalább heten megsebesültek (öten 18 év alattiak) egy ballagási bulin. Socorro (Texas): öt tinédzser megsebesült, miután egy ember tüzet nyitott egy középiskolai ballagási mulatságra összegyűlt tömegre. Ketten válságos állapotban vannak.

