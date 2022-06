Ez történt a texasi lövöldözés napján - valóban nyitott ajtón jutott be Ramos

Egyre több részlet lesz nyilvános azzal kapcsolatosan, hogy történhetett meg az, hogy Uvaldéban a 18 éves Salvador Ramos 19 gyermeket és 2 felnőttet lőjön le egy általános iskolában: már az is ismert, hogy 19 rendőr legalább háromnegyed órán át az iskolában volt azelőtt, hogy lelőtték volna az elkövetőt, illetve hogy egy iskolaőr a lövöldöző Ramos mellett elhajtott.

Arra is fény derült, hogy az iskolai kerületi rendőrfőnök nem volt hajlandó betörni a terembe, ahol elbarikádozta magát az elkövető, illetve hogy egy lány több alkalommal tárcsázta a 911-et és segítséget kért tőlük, miközben a rendőrök már az épületben voltak.

Így készült a lövöldözésre az elkövető

Az események, illetve azok előzményei a következő sorrendben zajlottak a CNN cikke szerint.

Ramos már 2021 szeptemberében megkérte nővérét, hogy vegyen neki lőfegyvert, de ő visszautasította ezt, egy csoportos csetben pedig már február 28-án felmerült Ramos kapcsán, hogy iskolai lövöldöző.

Március elsején az Instagramon osztotta meg egy csoportos beszélgetésben, hogy fegyvert tervez venni, később ott azt írta, vett is valamit, Március 14-én

az Instagramon azt írta: még tíz nap.

Valaki megkérdezte tőle, hogy szétlő egy iskolát, vagy mire gondol - válasza az volt, nem, majd várjon és meglátja.

Május 17-én és 20-án vásárolt két AR-fegyvert. május 18-án pedig 275 lőszert.

Így indult el az iskolába

A lövöldözés napján aztán a következőképpen alakultak az események:

Mielőtt elkezdte volna a lövöldözést, egy német diáklánnyal csetelt, neki írta meg azt is 11:21-kor, hogy fejbe lőtte nagymamáját. Pillanatokkal később pedig azt írta, elindul egy iskolába lövöldözni.

Május 24-én 11:27-én egy biztonsági kamera felvétele szerint egy tanár kitámasztotta az iskola hátsó ajtaját - a BBC cikke szerint azért, mert ételt vitt be az iskolába. 11:28-kor megérkezik a lövöldöző, autójával az árokba hajt - egy tanár befut az épületbe egy telefonért, majd visszaszalad ki, az ajtó továbbra is nyitva. Ramos kiugrik a járműből fegyverekkel és töltényeket tartalmazó hátizsákkal. Két arra járó emberre kezd lövöldözni.

11:30-kor egy tanár riadtan hívja a 911-et. 11:30-kor a lövöldöző eléri a parkoló legutolsó sorát és elkezd az iskola épületére lőni. Az épületen kívül senki sem próbálja megállítani:

egy iskolaőr megtudja ugyan, hogy valaki fegyverrel tartózkodik az iskola előtt és vissza is ment oda, de elhajtott a gyanúsított mellett, mert egy tanárra hitte azt, hogy ő a lövöldöző.

Az iskola események menete

11.33-kor Ramos belép az épületbe, majd az osztályterembe. Legalább 100 töltényt kilő. Állítólag a korábban nyitott ajtót a tanár bezárta, de az valamiért nem zárult be, így juthatott be oda Ramos akadálytalanul. 11.35-kor belép három rendőr is ugyanezen az ajtón. Megközelítik a zárt ajtajú osztályt, Ramos rájuk lő, de csak karcolja őket. 11:37-kor újabb 16 lövés dördül el.

11:42-kor egy tanár ismerőse üzenetet kap arról, hogy lövöldözés zajlik az iskolában. Egy perc múlva az iskola Facebook-oldalán megjelenik a lezárás híre. 11:44-kor erősítést kérnek a rendőrök. 11:51-kor meg is érkeznek az újabb erők, 12:03-kor már legalább 19-en vannak az épületben.

Egy lány 12.:03-kor, 12:03-kor és 12:16-kor is segítséget kér a 911-től és

arról is beszél, hogy több halott is van.

Közben folyamatosan érkeznek a helyszínre a rendőrök. 12:17-kor az iskola azt is közzéteszi, hogy lövöldözés zajlik az iskolában.

12:21-kor ismét lő Ramos, 12:36-kor, 12:43-kor és 12:47-kor a lány újra segítséget kér a 911-től. Kifejezetten azt kéri, menjenek be.

12:50-kor a takarítótól szerzett kulccsal jutnak be a terembe a rendőrök. A lény ekkor is vonalban van a 911-el: a hívásban hallani a zajokat és azt, ahogy Ramost lelövik. A tinédzser több mint 1600 töltényt vett, ebből 315 tölténnyel ment be az iskolába, amiből 142-t el is sütött. Az áldozatok temetései már megkezdődtek.

Nyitókép: MTI/AP/The San Antonio Express-News/William Luther