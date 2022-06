Lövöldözés Philadelphia belvárosában, többen meghaltak

Lövöldözés tört ki helyi idő szerint szombat éjjel Philadelphia belvárosában, hárman meghaltak, legalább 11-en megsebesültek - közölték rendőrségi források.

A hatóság tájékoztatása szerint a lövöldözés egy zsúfolt környéken történt, ahol több száz ember volt. Az amerikai Fox News azt írta, hogy a lövöldözés a South Streeten történt - ez Philadelphia legjelentősebb, szórakozónegyede (utcája), tinédzserek és huszonévesek kedvelt helye bárokkal, éttermekkel és elviteles kifőzdékkel, szexboltokkal, ajándéküzletekkel, valamint számos divatirányzatot kiszolgáló boltokkal.

Az elkövetőre a rendőrök rálőttek, további részleteket nem közöltek. A The Philadelphia Inquirer riportere úgy értesült, hogy több támadó is volt, az egyikükre egy rendőr még a lövöldözés közben rálőtt, mintegy 10-15 méterről.

A hírtelevízió értesülései szerint egyelőre nem tartóztattak le senkit, az első gyanúsított egy nő. Úgy tudják, meglőtték a karján, de az sem világos még, hogy rendőr találta-e el.

Több sérült ember berohant egy közeli kórházba, mások kisebb horzsolásokkal, sebesülésekkel távolodtak el a helyszínről, ahol a lövöldözés kirobbanása után kitört a káosz.

At least two dead, 13 shot in mass shooting in Philadelphia https://t.co/KfpFUvmC1h pic.twitter.com/WK40ulgkhE — New York Post (@nypost) June 5, 2022

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I — Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022