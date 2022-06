Emmanuel Macron és a pápa is gratulált II. Erzsébetnek

Hetven éve ül a trónon II. Erzsébet: a mai napon a hagyományos Trooping the Colour nevet viselő katonai felvonulással, valamint hatperces légi parádéval kezdődtek meg az ünnepi események a szigetországban.

A jubileum alkalmából Emmanuel Macron francia elnök videóüzenetben kíván II. Erzsébetnek minden jót. A királynőről úgy beszél, mint arany szálról, mely összeköti a két országot, valamint a két nemzet barátságának szimbólumáról – írja a Sky News.

Hosszan méltatta a királynőt két nyelven

Hozzátette: a királynő személye a bölcsesség forrása mind a két ország vezetőinek számára.

"A sötét napoktól kezdve, amikor az ön családja az ön otthonában fogadta de Gaulle tábornokot, egészen addig az örömig, amikor ő saját otthonában üdvözölhette önt, ön állandóan jelen volt és a bölcsesség forrásává vált a két ország vezetői számára.

Azzal, hogy ma önt ünnepeljük, a két országot összekötő őszinte és mély barátságot és az ön odaadását is köszöntjük.

Felség, megtiszteltetés számomra, hogy a francia nép nevében szívből gratulálhatok önnek platinajubileumához. Ön barátunk, szoros szövetségesünk, a mások iránti szolgálatunk példaképe" – mondta beszédében, melynek első felében angol, második felében francia nyelven beszélt.

A pápa és az amerikai elnök is csatlakoztak

Ferenc pápa is köszöntötte II. Erzsébetet.

"Szívélyes üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm, imáim megújított biztosítékával együtt, hogy a Mindenható Isten az egység, a jólét és a béke áldásaival ajándékozza meg Önt, a királyi család tagjait és a nemzet egész népét" – fogalmazott Ferenc pápa. Kamilla cornwalli hercegnő, Károly walesi herceg, brit trónörökös felesége, Károly herceg, II. Erzsébet brit uralkodó, Katalin cambridge-i hercegnő, Vilmos cambridge-i herceg, a brit trónörökös elsőszülött fiának felesége, Vilmos herceg, valamint a három gyermekük, Lajos herceg, Sarolta hercegnő és György herceg (b-j) megtekinti a királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából tartott hagyományos zászlós díszszemlét (Trooping the Colour) a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota erkélyén 2022. június 2-án. A platinajubileum alkalmából június 2-5. között utcabálokkal és látványos parádékkal köszöntik a 96 éves királynőt, aki édesapja, VI. György király halálának napján, 1952. február 6-án lépett az Egyesült Királyság trónjára. MTI/AP/Pool/PA/Aaron Chown

Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke is kifejezte gratulációját – a következőket üzente.

"Jill és én örömteli platina jubileumi ünnepséget kívánunk felségednek. Az Egyesült Államok nevében gratulálunk II. Erzsébet királynőnek az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség példátlanul hosszú, 70 éves szolgálatához, és köszönjük az amerikai néphez fűződő barátságát."

A világ egykori vezetői is gratulálnak

Csatlakozott hozzá Barack Obama volt amerikai elnök is: ő úgy fogalmazott, II. Erzsébet élete ajándék nemcsak az Egyesült Királyság, de az egész világ számára.

"Hálával a tanácsokét és a kedvességért, melyet az én és a családom irányába mutatott, azt kívánom, hogy koronája fénye továbbra is uralkodjon"

– üzente.

Két volt brit miniszterelnök is csatlakozott a gratuláló táborához: John Major és Theresa May is üzentek.

"Őfelsége 70 éven át rendíthetetlen maradt önzetlenségében, kötelességtudatában és hazája iránti elkötelezettségében. Ezért egyszerűen azt mondjuk: köszönjük, asszonyom. Isten óvja a királynőt!" - fogalmazott May. John Major azt mondta: egyetlen olyan közszereplőt vagy elnököt, hírességet sem tud említeni, aki annyira népszerű tudott maradni, mint a királynő.

Kim Dzsong Un dél-koreai diktátor is felköszöntötte az angol királynőt.

