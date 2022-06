"Négynapos buli" - El kell fogadni, hogy II. Erzsébet már csak jókívánságaiban lesz jelen

Négynapos rendezvénysorozat kezdődött reggel az Egyesült Királyságban, ahol a 96 esztendős II. Erzsébet királynő platinajubileumát, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóját és születésnapját is ünneplik.

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban elmondta, "buli lesz".

"Rengeteg rendezvényt tartanak, feldíszítették a Buckingham palota előtti teret. Köszöntők lesznek, igazi örömünnepély."

II. Erzsébet a mindenkori, bizonyítható uralkodói listán már a harmadik helyen van, az előtte álló XIV. Lajos már csak 2 évvel előzi meg őt.

A királynő tehát egy egészen más történelmi korszakból indult, 14 amerikai elnököt és 14 brit miniszterelnököt "élt meg", rengeteg történelmi változást kísért tehát nyomon 1952 óta.

Az utóbbi időben II. Erzsébet kicsit visszavonult, ezért kérdés, mennyire lesz ő aktív ezekben a napokban.

"Azt mondják, problémái vannak azzal, hogy eljusson valahová, ami a nagyon idős korának megfelelő. Az utóbbi 70 évben hihetetlen mennyiségű rendezvényen vett részt, szinte a napi aktivitás volt jellemző rá.

Az biztos, hogy ő már nem tud annyira jelen lenni, feladatait folyamatosan adja át a trónörökös Károly hercegnek, illetve a legújabb generációknak, Vilmos Hercegnek és családjának" - ecsetelte Gálik Zoltán.

Úgy véli, hogy talán megjelenik majd valamely programon személyesen is, de azt el kell fogadni, hogy egyre inkább üzeneteiben, jókívánságaiban lesz jelen a későbbiekben.

Hogy lemond-e a trónról az ünnepség után, arról a szakértő azt mondta, számtalanszor megerősítette ő is és a környezete is, hogy "ki szeretné tölteni szolgálatát", és életrajzírója is meg van róla győződve, hogy semmiképpen sem fordulhat elő a lemondás, 99 százalékig Gálik Zoltán is biztos abban, hogy ez nem fog bekövetkezni.

A trónöröklési sorrend kőbe vésett, II. Erzsébet után a már szintén 70 év fölötti Károly herceg lesz az uralkodó, ezt az alkotmányos rendszer is garantálja, koronázni sem kell, automatikus a trónra lépés. Károly herceget Vilmos követhetné a trónon.

Még azt is megjegyezte, nagyon sokat változott ennek az állami berendezkedésnek a megítélése az utóbbi 70 évben, a királynővel elégedettek, 60-70 százalékon áll az elfogadottsága, viszont a republikánusok (köztársaságpártiak) az utóbbi 2-3 évben erősödni látszanak,

a 18-24 év közöttiek körében egyre nő egy választott államfő iránti szimpátia, de

ez nem jelenti azt, hogy a monarchia támogatottsága ne lenne töretlen.

Hogy ez Károly herceg trónra lépése után is így lesz-e, arról azt mondta:

"Mindig azt kell nézni, hogy nemcsak maga a személy, hanem az egész intézmény is mennyire nyeri el a bizalmát az embereknek. És azt kell mondanom, hogy az elmúlt hetven évben II. Erzsébet a monarchia megújításához komolyan hozzájárult, az emberek bizalmát nem veszítette el. Károly programja meglehetősen szűkre szabott, az egységet kell szimbolizálnia, Angliáét, Skóciáét, Észak-Írországét, Walesét, és a Brit Nemzetközösség egészét is."

