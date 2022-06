Platinajubileum: a fél világ az Epsomi Derbit várja - és a királynőt

Csütörtökön a God Save The Queen nemzeti himnusszal indult a BBC hírműsora – jelezve a különleges napot. Becslések szerint világszerte egymilliárd ember nézi majd a platinajubileum ünnepségeit.

Az egész királyi család részt vesz a Trooping the Colour nevű katonai parádén, amellyel minden évben megemlékeznek az uralkodó születésnapjáról. Az idén a 96 éves királynő – előrehaladott korára való tekintettel – csak néhány eseményen vesz részt. Ezen

a dísszemlén például a trónörökös, Károly herceg és fia, Vilmos herceg, valamint annak felesége, Katalin hercegnő képviseli.

Viszont az idős uralkodó kisétál majd a Buckinhgham palota erkélyére, ahonnan üdvözli majd a zászlókat lengető tömeget.

II. Erzsébet szerda este köszönetet mondott a nemzetnek a „sok boldog emlékért”.

„Köszönet mindenkinek, aki összehozta a közösségeket, családokat, szomszédokat és barátokat az Egyesült Királyságban és a Nemzetközösségben, hogy megünnepeljék platinajubileumomat. (...) Továbbra is megihlet a felém kifejezett jóakarat. (...) Remélem, vissza tudunk tekinteni arra, mit értünk el az elmúlt 70 évben, (...) bizalommal és lelkesedéssel tekintünk a jövőbe” - mondta.

A királynő korlátozott ünnepi programjában szerepelt, hogy a Windsori Palotában – egyik otthonában - meggyújtja a Jubileumi Fáklyát – ilyenből 2000-et gyújtanak meg az országban.

Közben a hivatalos szervek által rendezett ünnepségek mellett a britek több, mint 16 ezer utcai partit hirdettek meg a hosszú hétvégére. Ilyenkor gyakran egész utcákat zárnak le és a fellobogózott házak között, hosszú asztaloknál ünnepelnek a szomszédok.

A városokban található parkokban egésznapos programokat hirdettek.

A csütörtöki programban szerepel még egy légiparádé, amikor Erzsébetnek a trónon töltött 70 évére emlékezve 70 harci gép repül át London felett – ez háromszor több, mint a legutóbbi ünnepen.

A tíz évvel ezelőtti "átrepülés":

A menetrend szerint a gépek magyar idő szerint 12.45-kor indulnak, délután 1 óra 40-kor érnek Londonba, hogy húsz perccel később húzzanak el a Buckingham palota felett. A gépek több délkelet-angliai megye és város felett is elhaladnak. Pénteken a londoni Szent Pál-székesegyházban tartanak hálaadó misét,

szombaton tartják a híres Epsomi Derby lóversenyt – ahol elvileg megjelenik a királynő,

és vasárnap lesznek a korábban említett utcai partik és piknikek.

Az örömbe azonban egy kis üröm is vegyül: egy friss felmérés szerint az elmúlt 10 évben 11 százalékkal csökkent a monarchia népszerűsége – amit azonban még így is a britek 62 százaléka támogat. A YouGov felmérés szerint minden ötödik brit köztársaságban akar élni – leginkább a 18-24 éves korcsoport. Annak ellenére, hogy Erzsébet továbbra is kiemelten népszerű, a brit királyi család iránti bizalmat megingatta fia, András herceg kapcsolata a pedofília és fiatal lányok futtatása miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel és Harry herceg és Meghan hercegnő megosztó interjúja, amely rasszizmussal vádolta meg a rokonokat. A volt gyarmatbirodalom országai – a Brit Nemzetközösség – több állama pedig immár saját államfőt akar a brit uralkodó helyett.

