Trükkösen oldották meg az orosz gázt csak rubelért problémát

Az európai kormányok és gázvásárlók nyugodtan hangoztathatják, hogy továbbra is a szerződésekben rögzített euróban, illetve dollárban fizetnek Oroszország felé, az oroszok pedig nyugodtan hangoztathatják, hogy sikerült rákényszeríteniük a nyugatiakat arra, hogy rubelben fizessenek a Gazpromnak – írja a Portfolio.

A tagállami energetikai miniszteri stábok és az Európai Bizottság pénteken délután tartották tanácskozásukat, majd hétfőn írásban is frissítette az iránymutatását az Európai Bizottság a tagállamok felé, amelybe betekintést kapott a Reuters, a Politico és a Bloomberg is.

A megoldás szerint az uniós gázvásárlók nyugodtan nyithatnak a gázvásárlási szerződésük devizanemével összhangban egy eurós (dolláros) és egy rubeles speciális (K) számlát is az orosz elnöki rendeletben kijelölt Gazprombanknál, mert ezek nem sértik az uniós szankciókat. Az uniós gázvásárlóknak továbbra is abban a devizanemben kell fizetnie a gazprombankos devizás számlára, amelyben eredetileg megkötötték a Gazprommal a gázszerződéseiket, és

miután az átutalást megtették, nyilatkozniuk kell az uniós ajánlás alapján, hogy ők a maguk részéről már ezzel az aktussal teljesítettnek tekintik a fizetési kötelezettségüket, és nincs más dolguk.

Mivel a május elején módosított orosz elnöki rendelet kivette a fizetési láncolatból az uniós szankciók hatálya alatt álló orosz jegybankot és betette helyette a Nemzeti Elszámoló Központot, így automatikusan leváltják a moszkvai tőzsdei árfolyamon a beérkezett eurót vagy dollárt rubelre. Ez aztán a rubelalapú speciális K számlára kerül, onnan pedig a Gazprom könyvelésébe rubelben. Az euróban elindított átutalás végül rubelben ér oda a Gazpromhoz.

A rubelben fizetési huzavona kitisztulása enyhíti az európai gázszállítási aggodalmakat is, így elvileg nem lehet arra hivatkozni, hogy nem megfelelően teljesítő cégek felé elzárják a gázcsapot az oroszok. Most azon cégek felé állította le a Gazprom a gázszállítást, amelyek felkerültek az új elnöki szankciós listára. A 31 cég közé betették a Jamál-Európa vezeték lengyel szakaszának tulajdonosát is, így

a második legfontosabb európai orosz gázszállítási útvonalon rögtön le is állt a tranzitszállítás is.

