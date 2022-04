A szovjet katonai emlékművek lengyelországi ledöntése jogi vitát is gerjeszt

Nemcsak a varsói kormány, de a lengyel közvélemény is igen élesen reagál az orosz–ukrán háborúra, valamint mindenre, ami még a szovjet időkből fellelhető Lengyelországban.

A minap 24 órán belül három szovjet emlékműnek is nekiestek, és ezeket az akciókat a Twitteren is megosztották. Siedlecben például porba hullott egy emlékmű a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet vezetőjének jelenlétében.

From words to actions! Decommunization of public spaces in Poland continues. No more monuments of gratitude to the Soviet Red Army. Today such a monument was dismantled in Siedlec (Greater Poland Voivodeship). pic.twitter.com/HlVG3AwsrQ — Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) April 20, 2022

A szovjet harcos eredetileg más helyen állt, egy 130 szovjet katona maradványait rejtő sír felett, de a halottakat rég exhumálták és elszállították, most pedig a szobrot is megsemmisítették. Garncarsko városában pedig szintén a ledöntés lett a sorsa egy, a budapesti Szabadság téri szovjet emlékműhöz hasonló építménynek.

Poland tore down a statue glorifying the Red Army in Siedlce this morning.



In the afternoon, this Soviet monument in Garncarsko fell as well.



The authorities (IPN) have compiled a list of another 60 Red Army monuments that will meet the same fate soon. pic.twitter.com/O39ZS2UeaT — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2022