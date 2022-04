Sikkasztási vád merült fel Marine Le Pennel szemben

Nagyjából 620 ezer euró elsikkasztásával vádolta meg az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a franciaországi elnökválasztás első fordulójában az öt évvel ezelőttinél is jobb eredményt elérő Marine Le Pent és több párttársát, köztük az apját is – írta a The Guardian cikke alapján a Telex.

Az OLAF szerint Le Penék az Európai Parlamentben ülve sikkaszthatták el az EU-s forrásokat, amelyeket aztán pártfinanszírozásra költhettek el Franciaországban. Az ügyről beszámoló, Mediapart nevű francia oknyomozó portálon megjelentek szerint az OLAF márciusban tájékoztatta a francia nyomozókat arról, hogy Le Pen 137 ezer eurót téríthetett el EP-képviselőként 2004 és 2017 között.

Az érintettek egyikét sem vádolják azzal, hogy saját célra sikkasztottak volna EU-s pénzeket.

Mindannyian tagadták a vádakat. Le Pen azt is mondta, hogy tudomása szerint semmit nem csinált rosszul. A politikus ellen egyébként 2018 óta folyamatban van egy nyomozás uniós források nem rendeltetésszerű felhasználása miatt.

"Marine Le Pen vitatja az állítások valódiságát, még úgy is, hogy egyelőre nem is ismeri a részleteket. Ez egyértelmű manipuláció, amin egyébként sajnos nem vagyok meglepődve” – mondta Rodolphe Bosselut, a politikus ügyvédje, hozzátéve, hogy megdöbbentőnek tartja a szervezet eljárását, amelyben szerinte több mint 10 éves tényállásokat hánytorgatnak fel.

Az ügy éppen egy héttel azelőtt robbant ki, hogy Le Pen az elnökválasztás várhatóan nagyon szoros második fordulójában ismét összecsapna Emmanuel Macron francia elnökkel.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon