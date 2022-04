Bár Aleksandar Vucic magasan nyert, elhúzódhat a szerb kormányalakítás

Az előzetes eredmények szerint köztársasági elnöknek a hivatalban lévő Aleksandar Vucicot választották, és pártja, a Szerb Haladó Párt kapta a legtöbb szavazatot, ám a parlamenti erő harmadával kevesebb mandátumot szerzett, mint két éve – mondta kérdésünkre Ördögh Tibor Balkán-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

„Nem biztos, hogy megfelelően kezelték a koronavírus-járványt, vagy vannak olyan csoportok, amelyek kiábrándultak a kormányzópártból” – elemezte az okokat Ördögh Tibor.

A Szerb Haladó Pártnak nem sikerült megszereznie a kormányalakításhoz szükséges többséget, ám Aleksandar Vucic már korábban egyértelművé tette: ahogy eddig, a következő kormányban is együttműködne a Vajdasági Magyar Szövetséggel. A VMSZ az előzetes eredmények szerint 5 vagy 6 mandátumot szerzett, a többséghez azonban 6 parlamenti hely kellene, így ha meglesz a választás végeredménye, elképzelhető, hogy a Szerb Haladó Pártnak újabb koalíciós partner után kell néznie.

Ördögh Tibor szerint Vucic ismét a szocialistákat hívja majd meg a kormányba.

„Azt kevésbé látom reálisnak, hogy elmozdulás történne egy szélsőjobboldali irányba. Most három szélsőjobboldali párt is bejutott 10-10-15 mandátummal” – mondta a szakértő. Ördögh Tibor szerint a nyugati politikusok szemében nem lenne népszerű lépés a szélsőségeseket bevonni a kormányba, így újra a szocialisták lehetnek Vucic koalíciós partnerei. A pozíciókon való osztozkodás viszont elhúzódó tárgyalásokhoz vezethet.

A szerb választás hivatalos végeredménye napokon belül meglehet, a kormányalakítás azonban akár még hetekig is elhúzódhat. Mandátummatek A részvételi arány 58,62 százalékos volt a szerb választásokon. 95,56 százalékos feldolgozottság alapján a következő mandátumleosztás várható a 250 tagú parlamentben: a Szerb Haladó Párt 119 (két éve 188),

az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért 38,

a Szerbiai Szocialista Párt 32,

a Remény koalíció 15,

a Muszáj koalíció 12

a Fogadalomtevők Szerb Pártja 10,

a Dveri Mozgalom 10 mandátumot szerzett. A szerb pártok mellett a várakozások szerint öt kisebbségi párt is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy,

a horvát kisebbségnek kettő,

a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a másiknak pedig három képviselője kerülhet be a törvényhozásba.

A Vajdasági Magyar Szövetségnek várhatóan hat politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc mandátumot szerzett. (MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic