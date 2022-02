Volt OSF-igazgató: amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít

A Magyar Nemzethez ismeretlen e-mail-címről eljuttatott terjedelmes dokumentumhalmazból egy újabb részletet hozott nyilvánosságra a lap. Ezen a Soros-alapítvány egykori igazgatója, Andrej Nosko arról beszél, hogy létezik a kettős mérce, vagyis ha szocialista lenne a magyar miniszterelnök, máshogy állna hozzá a balliberális újságírók által uralt sajtó és az Európai Unió is.

"Egyszerű realitás, a médiában zömében balliberális emberek dolgoznak. Ez annak köszönhető, amit kiválogatási elfogultságnak nevezhetnék" – mondta a felvételen a nemzetközi sajtó jelenlegi helyzetéről az Open Society Foundations egyik volt igazgatója, divízióvezetője. Szerinte ez "normális törzsi és csordaviselkedés. Egy csoportosulásból jönnek, és nem fogják bírálni a sajátjaikat".

Példaként említette a szlovák Robert Fico miniszterelnökségét és elfogadottsági szintjét, hozzáfűzve, hogy kormányzása idején ölték meg Ján Kuciak oknyomozó újságírót. "A szlovák Robert Fico és a román Victor Ponta voltak azok a szocialisták, akik a leghangosabban kritizálták Orbán Viktort, de amikor a sajátjaikat lehetett volna okkal bírálni, akkor néma csöndben maradtak” – mondta a lap szerint az igazgató.

Szlovákia kapcsán beszélt a Freedom House Nations in transit nevű demokráciaértékelő tanulmányáról is. "Elemzés helyett gyakorlatilag agitpropanyagot írtak. Ennek az a lényege, hogy amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít. Ha nem a barátaid vannak hatalmon, akkor nem teljesítenek jól. Akkor akármit is csinálnak, nem elég jó” – fogalmazott a fevétel tanúsága szerint Nosko.

