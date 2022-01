Napokkal az olimpia kezdete előtt is víruskitörésre bukkantak Pekingben

Ha ez nem lenne elég baj, 34 eset előfordult az olimpiai buborékon belül is, az érintettek közt 13 sportoló és hivatalos személy is van. Az érintetteket azonnal karanténba zárják, és csak akkor szabadulhatnak onnan, ha 24 órán belül két negatív tesztet tudnak produkálni, írja a BBC.

Az olimpiára érkezőknek charterjáratokkal kell utazniuk és olimpiai buborékjukban kell maradniuk teljes pekingi tartózkodásuk ideje alatt. Már otthon tesztelniük kell magukat, de érkezéskor is kötelező ugyanezt megtenniük, illetve a buborékban tartózkodók tízezreit is napi tesztelésnek vetik alá a maszkviselés mellett.

A pekingi húsz eset 2020 júniusa óta a legmagasabb számot jelenti. A Fengtai kerületben fordult elő a legtöbb megbetegedés,

itt lezárásokat is életbe léptettek, illetve kétmillió ember tömeges tesztelése is megtörténik

annak következményeképp. Összesen 19 tesztelőpontot állítottak fel, melyeken péntekig zajlik le a hatalmas tömeg tesztelése. Vasárnap Kína teljes területén 54 új esetet fedeztek fel.

Az új koronavírus 2019 decemberében a kínai Vuhanban jelent meg, Kína az első kitörés óta a zéró Covid politikáját követi. A helyi kitöréseket szigorú intézkedésekkel és tömeges tesztelésekkel igyekeznek elfojtani. Az országban összesen 120 ezer eset és 4600 haláleset fordult elő, ami jóval alacsonyabb, mint a más nagy népességű országok által jelentett szám.

Az olimpiára érkező 80 ezer ember közül eddig

összesen 211-en adtak pozitív tesztet Kínában.

A sportolók a Euronews cikke szerint olyan hotelekben szállnak meg, melyek körül ideiglenesen falakat emeltek. Az olimpikonok csak az ő használatukra bocsátott járműveken közlekedhetnek a helyszínekre, és a szállodákba nem léphetnek be idegenek. Az egyes versenyszámokra is csak limitált számban engednek be nézőket.

Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong