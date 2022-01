A levegőből mérik fel a tongai vulkán okozta kárt, tízezrek ivóvize hozzáférhetetlen

A csendes-óceáni szigetvilágot hamuba burkolta a kitörés, melynek következtében az áramellátásban és a kommunikációs rendszerek működésében is súlyos kimaradások mutatkoztak.

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold segélyszervezetek becslése szerint emberek tízezreinek életére lehet kihatása az eseményeknek. Haléleseteket eddig nem jegyeztek fel, de Jacinda Ardern szerint a cunami jelentős károkat okozott.

Katie Greenwood, a Nemzetközi Vöröskereszt Fidzsin tartózkodó képviselője leginkább azok miatt aggódik, akiknek a kisebb, félreeső szigeteken kellett átvészelniük a természeti csapást.

"Gyanítjuk, hogy akár 80 ezer embert is érinthet Tonga területén maga a kitörés, vagy a kitörés következtében kialakuló szökőár és árvíz.

Az események sokkolták az embereket,

aggódunk a külső szigetek miatt, és nagyon szeretnénk hallani az emberek tapasztalatait" - fogalmazott.

Peter Lund, Új-Zéland megbízott tongai főbiztosa szerint a szigetország olyan, mint egy holdbéli táj, miután vulkáni hamuréteg borította be. A BBC cikke szerint

a por beszennyezte a vízkészleteket,

így az édesvízellátás nehézségekkel néz szembe. A segélyszervezetek szerint a hamu miatt a hatóságok felszólították az embereket, hogy igyanak palackozott vizet és viseljenek arcmaszkot.

Helyszíni felvételek:

Az emberek a kitörést követő hamufelhő kialakulásakor megpróbáltak magasabban fekvő területekre menekülni, így komoly közlekedési dugók alakultak ki.

A kitörést megelőzően napokon át aktív volt a vulkán.

Jacinta Ardern szerint már megkezdődött a villamos hálózat és a telefonvonalak helyreállítása, de sok tongai él kétségek közt, mert nem tudja elérni családtagjait. Műholdfelvételek szerint néhány külső szigetet teljesen elöntött a tengervíz.

Így változott a vulkán tavaly november és idén január 15., közvetlenül a nagy kitörés előtt:

Dramatic changes in Hunga Tonga-Hunga Ha'apai captured by @planet from mid-Nov until this morning—only a couple of hours before the most recent eruption.#TongaVolcano #Tonga #TongaEruption pic.twitter.com/fATanmdIg8 — Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) January 15, 2022