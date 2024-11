Aknák, páncéltörök, tankcsapdák - a lengyelek erődrendszert építenek az orosz határon

Lengyelország az orosz és fehérorosz határon védelmi erődítményeket kezdett építeni - jelentette be Donald Tusk miniszterelnök.

A lengyel hatóságok 800 kilométeres árkot ásnak ki, aknamezőket szerelnek fel, páncéltörő sövényeket és kerítéseket telepítenek, valamint videós megfigyelést végeznek.

❗️ BREAKING: Poland begins construction of a defensive line on the border with Russia



Poland has started building defensive fortifications on its border with Russia, Prime Minister Donald Tusk said.



