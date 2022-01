Drámai felvételeken egy víz alatti vulkán pusztító kitörése és a szökőár - videók

A Hunga Tonga-Hunga Haʻapai nevű víz alatti vulkán kitörése akkora hullámokat vetett a Csendes-óceánban, hogy szökőár jött létre, ami elérte Tonga szigetét. A lakókat már korábban figyelmeztették arra, hogy magasabb helyeken keressenek menedéket a várható cunami elől - foglalta össze a történteket a hvg.hu.

A nyolc percen át tartó vulkánkitörés olyan erős volt, hogy a több mint 800 kilométerre fekvő Fidzsi szigetén is mennydörgésként volt hallható. Olyan energia szabadult fel, hogy még a 2300 kilométerrel távolabbi Új-Zélandon is hallható volt a hangrobbanás.

Az alábbi videók közül az elsőn lehet hallani a kitöréskor keletkezett hangrobbanást, illetve az alatta lévőn a vulkán moraljását:

A tongai média hamuesőről, elárasztott ingatlanokról, áramkimaradásokról és megszakadt telekommunikációs összeköttetésekről számolt be. A tongai főváros mindössze 65 kilométerre északra fekszik a vulkántól. Közösségi oldalakon nyilvánosságra hozott felvételek szerint az árhullámok elöntötték a part menti területeket. Áldozatokról és károkról egyelőre nem tudni.

A helyszínről készül műholdfelvételek öt kilométer széles hamu-, gőz-, és gázcsóvát mutattak, amely körülbelül 20 kilométerre emelkedik a levegőbe.

Az ausztrál meteorológiai szolgálat szerint 1,2 méteres cunamit figyeltek meg Tonga fővárosában, Nuku'alofában.

A szigetország királyát, VI. Tupout kimenekítették palotájából, és sok helyi lakos keresett menedéket a magaslatokon a hullámok elől.

Készült a parton ilyen tanulságos videó is:

A tűzhányó körülbelül 65 kilométerre található a központi szigettől, Tongataputól, ahol mintegy 71 ezren élnek. Szamoán, a Fidzsi-szigeteken és Új-Zélandon is szökőárriadót rendeltek el. A helyieket figyelmeztették, hogy maradjanak távol a part menti területektől.

