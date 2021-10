Ez lesz az osztrák kormánykoalícióval Sebastian Kurz lemondása után

Kogler szombat esti közleményében üdvözölte Kurz lépését. "Ez a megfelelő lépés a további, felelős kormányzati munka és Ausztria külföldi megítélése szempontjából" - emelte ki a zöldpárti alkancellár.

"Azt a változatot fogadták el, amelyet a koalíciós partner ÖVP-nek javasoltunk" - hangsúlyozta Kogler. "Ez azt jelenti, hogy folytatni tudjuk a kormányzati munkát" - tette hozzá, felidézve, hogy erről állapodott meg Alexander Van der Bellen osztrák államfővel, Kurzcal és Alexander Schallenberg külügyminiszterrel, akit a kancellár az utódjának javasolt.

Kogler egyben bejelentette, hogy vasárnap egyeztetni fog Schallenberggel, akivel "eddig nagyon építő jellegű volt az együttműködés".

Kiemelte, hogy a koalíció folytatásával elfogadhatják végre a költségvetést, és folytathatják a kormányzat nagyszabású ökoszociális adóreformtervét.

Sebastian Kurz a szombat esti kabinetülést követően jelentette be lemondását a rá is vonatkozó korrupciós vizsgálatok nyomán. Közölte, hogy az Osztrák Néppárt (ÖVP) frakcióvezetőjeként folytatja politikai karrierjét az osztrák parlament alsóházában (Nationalrat), s megtartja pártvezetői tisztségét is.

Kurz ismételten hangsúlyozta, hogy hamisak az ellene felhozott vádak. Mint mondta, a parlamenti munkához visszatérve megragadja a lehetőséget, hogy megcáfolhassa a gyanúsításokat. Hangsúlyozta, hogy a patthelyzet feloldása és az ÖVP/Zöldek koalíciójának megtartása érdekében döntött a lemondás mellett.

A kormányválságot az idézte elő Ausztriában, hogy a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálódik a kancellár közvetlen környezetében.

