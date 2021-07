Újabb járványhullámtól tart Horvátország

A horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) nem elégedett az átoltottság arányával sem. Dijana Mayer járványügyi szakember, a HZJZ munkatársa elmondta: szerették volna, ha június végéig sikerül beoltani a lakosság felét, de a számok ennél sokkal alacsonyabbak. A lakosság mindössze 35 százaléka kapta meg valamelyik vakcina első dózisát, ami nem elég ahhoz, hogy nyugodtak lehessenek és visszatérhessenek a régi, normális élethez.

Zágráb attól tart, hogy az alacsony átoltottság miatt egy újabb járványhullám érheti el Horvátországot, és a tavalyi évhez hasonlóan már augusztus 15-én véget érhet a turisztikai szezon.

Továbbra is nagyok az eltérések az átoltottság terén a megyékben

A legtöbben - a felnőtt lakosság 46 százaléka - Zágrábban, a fővárosban oltatták be magukat, Isztriában ez a szám valamivel több mint 40 százalék, míg a dalmát megyékben sokkal kevesebb.

Az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) Horvátországot négy régióra osztja: Isztria az adriai Horvátországhoz tartozik, amely egészen Dubrovnikig magába foglalja a tengermelléket. A megye vezetése már többször is kérte a kormányt, hogy javasolja az ECDC-nek a megyék szerinti monitorozást, mert szerintük így hátrányos helyzetbe kerülnek.

Isztriában mindössze három aktív esetet tartanak számon,

miközben Zára (Zadar) megyében 159-et.

Szigorítások jöhetnek a turistáknak is

Járványügyi szakemberek szerint - ha tovább nő az újonnan fertőzöttek száma - Horvátország hamarosan lekerülhet az úgynevezett zöld jelzésű országok listájáról, és más országok, ahonnét a turisták érkeznek, szigorításokat vezethetnek be a tengerparti országgal szemben.

Horvátországban a turizmusból származó bevételek a hazai össztermék (GDP) közel 20 százalékát teszik ki. Zágráb ezért védettségi igazoláshoz kötné a jövőben a szolgáltatások igénybevételét és az állami támogatásokat a vállalkozók számára. Így akarja felgyorsítani az oltási kampányt és lassítani a járvány terjedését.

Az elmúlt 24 órában 9 új fertőzöttet azonosítottak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 360 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében egy új beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8219-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 140 beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 508 083-an kaptak védőoltást, közülük 1 161 224-en már a második adagot is. Ez a felnőtt lakosság 46, illetve 34 százaléka. A járványhelyzet Szlovéniában A Horvátországgal szomszédos országban Janez Jansa kormányfő hétfőn a parlamentben arra kérte a képviselőket, lépjenek fel együtt annak érdekében, hogy minél több ember beoltassa magát. "Csak így tudjuk megakadályozni, hogy nekünk is olyan törvényt kelljen elfogadni, amely bizonyos csoportok számára kötelezővé teszi az oltást" - fogalmazott, hozzátéve: amennyiben a nyár végéig nem érik el a 70 százalékos átoltottságot, őszre minden zárva lesz. Szlovéniában hétfőre 8 új fertőzöttet jegyeztek fel, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Már több mint egy hete egyetlen beteg sem halt meg, így a halálos áldozatok száma 4743 maradt. A koronavírusos betegek közül 58-an vannak kórházban, 16-an közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában eddig 829 107-en kaptak védőoltást, közülük 698 372-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 47, illetve 40 százaléka.

Nyitókép: Pixabay