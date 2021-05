Keleti vakcinával sem reménytelen a nyugati utazás

Az osztrákok nem fogadnak el olyan oltásról szóló igazolást, amely nem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákról szól. Ez elvileg érzékenyen érinthetné azokat a magyarokat, akik Sinopharm vagy Szputnyik vakcinával szereztek védettséget. De nem fogadják el egyelőre a magyar védettségi igazolványt sem – írja a Napi.hu.

Ugyanakkor elvileg akit beoltottak és az oltás a megfelelő védekező reakciókat váltotta ki a szervezetéből, az egy antitestteszten pozitív eredményt kell produkáljon. Így ha valaki – az EMA által – nem jóváhagyott oltást kapott, akkor annak elegendő csináltatnia egy, a minisztérium által jóváhagyott laborban antitesttesztet, s ha az pozitív,

három hónapig ugyanolyan elbánásban részesül, mint a „nyugati” vakcinát kapottak.

A lap hozzáteszi: a helyzet nyilván változik majd a következő hónapokban, hiszen az EMA-nál jelenleg is folyik például a Szputnyik vakcinák engedélyezési eljárása. Arról, hogy a külföldön elvégzett antitest teszteket is elfogadják-e majd Ausztriában, egyelőre nincs tájékoztatás. A logika szerint ilyenre azonban most még nem is nagyon van szükség, hiszen az országba még szigorú korlátozások vannak érvényben. Ezek alapján Magyarország változatlanul magas kockázatú területnek minősül, így alapesetben csak egy 10 napos karantén bevállalásával lehet beutazni, amit egy negatív PCR-teszttel lehet lerövidíteni.

Ez nem vonatkozik az ingázókra, de a határon – akárcsak a normál beutazóknál –, tőlük sem fogadják el a magyar védettségi igazolványt, sem az oltási papírokat. A mostani szabályok szerint a határon még 72 óránál nem régebbi negatív PCR, vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet is fel kell mutatni.

Ugyanakkor Németország esetében már nem ennyire kedvező a helyzet. A német kormány rendelete szerint egy pozitív antitestteszt szerintük ugyanis nem bizonyítja, hogy az illető átesett volna a fertőzésen, vagy védettséggel rendelkezik a SARS-Cov-2 vírus ellen. Szerintük az ilyen tesztek akkor is pozitív eredményt mutathatnak, ha egy más típusú koronavírussal találkozott a tesztelt személy szervezete.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com