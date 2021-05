Ausztria is eldöntötte, hogy elfogadja-e a keleti vakcinákat

Csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinával oltottak kaphatják meg az osztrák Zöld Kártyát, amivel lehet majd látogatni az éttermeket, szálláshelyeket, strandokat és sok más közösségi teret Ausztriában – írja sozialministerium.at és a Kleine Zeitung alapján a 444.hu.

Három módon lehet megkapni a Zöld Kártyát:

aki átesett a betegségen hat hónapnál nem régebbi orvosi igazolással vagy három hónapnál nem régebbi antitest-teszttel bizonyíthatja gyógyultságát,

72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt, vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén-teszt felmutatásával,

aki az EMA által engedélyezett valamelyik oltást kapta, az az első dózis felvétele után 22 nappal kaphatja meg a kártyát, ami 9 hónapig érvényes.

Az EMA a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Moderna, és a Johnson&Johnson vakcináját fogadta el eddig. A Szputnyik V-t jelenleg is vizsgálják.

A keleti vakcinák el nem fogadása nem csak az Ausztriába utazó magyaroknak, hanem osztrák állampolgároknak is gondot jelent: Szerbiában külföldieket is oltanak, és vannak köztük osztrákok, akik itt Sinopharmot vagy Szputnyikot kaptak. Ausztria Egészségügyi Minisztériuma nem tanácsolja, hogy ezek az emberek újra beoltassák magukat valamelyik EMA-engedélyezett vakcinával, mert nincs elég tudományos adat az újraoltás egészségügyi hatásairól, így egyelőre ők is teszttel kell hogy igazolják magukat.

Korábban a német egészségügyi miniszter, Jens Spahn is úgy nyilatkozott, hogy nem fogadják el Németország csak az EMA által engedélyezett vakcinákat fogadja el.

