Járványkitöréstől tartanak a Mount Everest alaptáborában

A katmandui kórházakból már 17 koronavírusos esetről tájékoztatták az alaptábor üzemeltetőit, és magánklinikákra is érkeztek olyan hegymászók, akik az alaptáborból érkezve teszteltek pozitívan koronavírusra, számol be a BBC.

A nepáli kormány ezt megelőzően következetesen tagadta, hogy tudomásuk lenne az everesti alaptáborhoz köthető megbetegedésekről, aminek kapcsán felmerült, hogy a hegy expedíciók előli lezárás miatt aggódva igyekeznek a helyzetet a valóságostól eltérő színben feltüntetni. Nepál számára a külföldi hegymászók komoly bevételi forrást jelentenek, és ennek hiányát az ország tavaly, miután lezárta a hegyet az expedíciók elöl, megérezhette.

India legfertőzöttebb szomszédja

A hatóságok megkövetelik, hogy az alaptáborba való érkezés előtt hotelekben töltsenek el karanténidőszakot az expedícióra érkezők, ennek ellenére is egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy

az alaptáborból járványgóc lesz.

Az elmúlt hetekben megugrott a nepáli koronavírusos esetek száma: jelenleg az Indiával szomszédos országok közül itt a legmagasabb a fertőzöttségi arány.

Prem Subedi, a nepáli Kulturális, Turisztikai és Polgári Repülési Minisztérium államtitkára a BBC-nek azt mondta, hogy a minisztériumnak nincs tudomása arról, hogy az alaptáborban koronavírusos megbetegedés történt volna. Az expedíciókat közvetlenül felügyelő nepáli idegenforgalmi minisztérium tisztviselőit nem sikerült megszólaltatnia a BBC-nek. Subedi szerint a turisztikai tárca hivatalos úton egyetlen, az alaptáborban bekövetkezett megbetegedésről sem értesült.

Az alaptábor klinikája tud esetekről

Ezzel szemben a Himalájai Mentőszövetség, amely klinikát működtet az alaptáborban, azt mondja, információi szerint a Katmanduba szállított hegymászók közt pozitív esetek bukkantak fel.

"Most kaptunk megerősítést Katmanduból 17 pozitív esetről – nyilatkozta Lhakpa Nuru Sherpa, a Himalájai Mentőszervezet egyik tisztviselője. "Arra kértük az expedíciós csapatokat, hogy mostantól a beteg hegymászók Katmanduba reptetése előtt értesítsenek minket, hogy tudjuk, mi a helyzet" – tette hozzá.

Prakash Kharel, a alaptábor klinikájának orvosa szerint

napról napra nő az alaptáborban azoknak a hegymászóknak a száma, akik tipikus tünetekkel, köhögéssel, lázzal érkeznek

hozzájuk.

"Szinte minden hegymászó köhög, de más tünetekkel is találkozunk, és gondoskodunk arról, hogy az érintettek elkülönítve maradjanak" – mondta Kharel.

A mászók hoznak teszteket is

Az egyik, nevének elhallgatását kérő nagy expedíciós csapat arról számolt be, hogy néhány tagjának tesztje pozitív volt, de már meggyógyultak. Egy norvég hegymászó, Erlend Ness elmondta, hogy a múlt hónapban háromszor is pozitív lett a tesztje két különböző katmandui kórházban. Nessről eredetileg azt hitték, hogy magassági betegségben szenved, de miután az alaptáborból légi úton elszállították, koronavírussal diagnosztizálták. A hegymászók attól tartottak, hogy a koronavírus tüneteit összetéveszthetik a magasságban való tartózkodás hasonló hatásaival. Beszámolók szerint

mindenhol köhögést hallani,

de ez nem a hegymászóktól megszokott köhögés, és az érintettek javának egyéb tünetei is vannak.

Április 26-ig 394 hegymászó kapott engedélyt a Mount Everest megmászására az ide mászószezonban: ez a kiszolgáló személyzettel együtt 1500 ember jelenlétét jelenti a hegyen. A bázison található klinikának nincsen kapacitás koronavírus-tesztekre, sok nagy expedíció magával hozza a teszteket, hogy nyomon tudja követni, tagjai megbetegedtek-e. Az expedíciókról

Tavaly mindössze egyetlen kínai csapat jutott fel a csúcsra a koronavírus-járvány miatt.

Az idén kiadott engedélyek száma is elmarad az átlagos évekétől.

Az elmúlt harminc évben nem változott a hegyre felmászni próbálok halálozási aránya, amely egy százalék körül mozog, a sikeres expedíciók száma ugyanakkor megduplázódott: ma a mászók kétharmada jut fel a csúcsra.

Nőknek és férfiaknak ma már ugyanakkor az esélye a sikerre és a halálra is.

