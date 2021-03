Mi lesz az idei nyaralások sorsa?

Aki távoli tájakra utazna, így mindenképpen repülőre szeretne ülni idén, annak jó és rossz hírünk is van. Első látásra ugyanis elérhető lehet szinte akármilyen úti cél, de ez még nem azt jelenti, hogy valóban el is tudunk majd utazni álmaink nyaralóhelyére.

A CNN összeállítása szerint vannak olyan úti célok, például Új-Zéland vagy Ausztrália, amelyekre repülőjegyet foglalni most nem olyan egyszerű, de ez leginkább a Qantas légitársaság döntése és a járatok nagy mértékű ritkítása miatt alakult így. Rajtuk kívül a Thai Airways és a Singapore Airlines csökkentette nagy mértékben a foglalási lehetőségeket, de más társaságoknál nyugodtan foglalhatunk – nyilatkozott Alexis Barnekov, a Chatflight repjegyfoglaló appot működtető cég vezetője.

"Az összes többi légitársaság alapvetően arra törekszik, hogy a cash-flow fenntartása érdekében a korábbi szinteken tartsa a kínálatot.

Foglalhatunk náluk, de a törölt járatok és az átütemezés kockázata sokkal gyakoribb.

Így viszont a légitársaságok folyamatosan értékesíthetnek jegyeket és van bevételük, de amikor az utazás dátuma közeledik, átütemeznek. Így próbálnak egyes gépeket megtölteni, másokat a földön tartani" – mondta Barnekov.

Az is tény, hogy nem minden ország fogadja olyan tárt karokkal a turistákat, mind például Dubaj, Új-Zéland épp ennek az ellentéte. Mivel ezek a szabályozások bármikor változhatnak is, nemcsak foglaláskor, de az esetleges utazás előtt is ellenőrizni kell, vajon tényleg beutazhatunk-e az országba, és ha igen, annak vannak-e feltételei.

A szabadabb utazásra 2021 második feléig kell valószínűleg várnunk: addig nemcsak Európában, de Amerikában is egészen szigorú lezárások is életben vannak, így felhőtlenül nehéz lehet egy nagyobb nyaralásra készülni.

A nemzetközi légi szövetség,

az IATA a rövidebb távú repüléssel kapcsolatosan optimistább.

Chris Goater, az IATA kommunikációs vezetője azt mondja, az országok hamarabb fognak szomszédaik felé nyitni, mint a nagyvilágra. Európával kapcsolatosan azt nyilatkozta: "el tudom képzelni, hogy valamiféle EU-szintű megállapodás jöhet létre, amely lehetővé teszi a határok újbóli megnyitását, ha nyáron alacsonyabb szintre kerülnek a fertőzési adatok".

Magyarországon jelenleg belföldi utazásokra sincsen lehetőség, hacsak nem üzleti céllal tesszük meg ezt: mégis, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy ilyen típusú vakációra készülhetünk nagyobb biztonsággal és kisebb anyagi veszteséggel. Zöld út oltással?

Az uniós útlevél gondolatát a görögök, a britek és a spanyolok is támogatják.

Az útlevél digitális formátumú lesz, de részleteket még nem tudni róla.

Amennyiben mégsem jön létre ilyen útlevél, Spanyolország már

Nyitókép: Pixabay