Ha biztosra akar menni, ezért foglaljon utazási irodánál

Még az előző évi előfoglalásokhoz képest is jóval kevesebben intézték eddig az idei nyaralásukat. A tavalyinak a 30 százaléka az előfoglalások aránya, a legkedveltebb célpontok viszont nem változtak - tudta meg az InfoRádió Molnár Judittól, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökétől.

"Érkeznek foglalások az utazási irodákhoz, ez annak is köszönhető, hogy az irodák kedvező feltételekkel biztosítanak lehetőségeket a foglalásra. Normál esetben a részvételi díj 40 százalékát kérik a foglaláskor az utazási irodák előlegként, de már vannak olyanok is, amelyek nulla forint előleggel is várják a foglalást" - mutatott rá a szakember.

Ezt az évet tehát

óvatosabban tervezik az irodák, az egy évvel ezelőtti kapacitás 50 százalékát kötötték le.

A kedvelt célpontokról elmondta, Görögország, Törökország, Egyiptom, Horvátország, Bulgária van a slágerlista élén.

Ha valaki befizette vagy leelőlegezte az utazását, de "nem adott minden feltétel" az útra keléshez, annak a következőket kell tudnia:

"A pandémiás környezetben az egyes országokba való egészségügyi és adminisztratív szabályok is folyamatosan változnak, de ezeket lekövetik az utazási irodák; ha valaki utazási csomagot vesz igénybe, amelyben benne van a repülés és a szállás is, akkor ha az utazás ellehetetlenül, akkor az irodának 14 napon belül vissza kell fizetnie az utas által befiezett összeget.

Ha valaki saját magának intézi, tehát egyik helyen a repülőjegyet, egy másikon csak a szállást, akkor az összes ügyintézés és a szolgáltatóval való hadakozás terhe az utas vállát fogja nyomni"

- figyelmeztetett Molnár Judit.

Az utazási irodák jellemzően most már a tartalékaikat élik fel a fennmaradás érdekében, ezért a fogyasztónak érdeke az, hogy tudjon arról, a "penge élén táncoló" szolgáltatóval van-e dolga. Ehhez Budaptest Főváros Kormányhivatala weboldalán kell tájékozódni, ez a hivatal az, amely a jogszerűen működő utazási irodákat nyilvántartja.

"Ha egy utazási iroda megfelelő engedélyekkel rendelkezik, illetve vagyoni biztosítékkal, az látható ezen a honlapon" - tette hozzá.

Nyitókép: A belga Oostende strandja (Pixabay)