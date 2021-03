Kiegészítve a kiskereskedelmi üzletstatisztikát (mert abban nincs benne minden árus hely, például dohánybolt, lottózó, piacok, egyes vegyes tevékenységű, például nagykereskedelmi árusítóhelyek), a blokkk.com úgy számol, hogy mintegy 140 ezer boltot, üzletet érint a hétfőtől érvényes két hetes kötelező zárási szabály. (A szűkebb boltos statisztikában 125 ezer az üzletszám.)

A bő statisztikából számolva közel 80 ezer körülire teszik a különféle iparcikkes boltok száma, amelyek kötelesek voltak bezárni.

Nyitva maradhat mintegy 60 ezer üzlet, ebből

élelmiszerbolt 38 ezer (messze a legnagyobb arány),

állateledel másfél ezer,

illatszerbolt két és fél ezer,

gyógyászati termék közel ezer,

gyógyszertár bő kétezer,

benzinkút kétezer,

dohánybolt több mint ötezer,

jármű- és alkatrész szaküzlet több mint 7 ezer,

újságos több mint ezer,

lottózó körülbelül kétezer.

A március 8-tól indított boltzár fő szabálya az, hogy csak a listában meghatározott üzletekben, vásárlási helyszíneken "megengedett a tartózkodás és a vásárlás", és többi üzlet pedig "köteles zárva tartani". Ez szigorúbb szabály, mint a korábbi boltzár időszakának lazább szövegezése (akkor a köteles zárva tartani szöveg még hiányzott).

Számos üzlet kényszerült tehát bezárni, vagy kizárólag online értékesíteni. Utóbbinál a blokkk.com felhívja a figyelmet, hogy ha az üzlet átvevőpontként működik a rendeléseknék, a vásárló akkor sem léphet be a bezárásra ítélt boltba sőt, annak egész egyszerűen zárva kell lennie.

Nem nagyon megy az sem, hogy kiadják a lehúzott redőny rácsain a kért, vagy előre megrendelt portékát, vagy kiviszik a bolt elé és az utcán vagy a parkolóban adják oda. Ez ugyanis már - amellett, hogy ellentétes a jogalkotói szándékkal - olyan területet jelentene a boltos árusításában, ami nem engedélyezett (léteznek ugyan az üzlet területén kívüli árusítási formák, de pontosan rögzítve vannak ezek lehetséges módozatai, és ez nem az).

Az egyetlen lehetőség, ha valaki olyan átvevőponttal szerződött, amely a szabályok szerint nyitva tarthat. Ilyenek például az élelmiszerboltok vagy a benzinkutak.

Felhívják még egy különleges esetre a figyelmet: a nagykereskedelmi tevékenység folytatása megengedett, de a korábban természetes személyeket is kiszolgáló nagykerek ezt most nem tehetik meg, kizárólag üzleti partnereik számára lehetnek nyitva.

Nem lehet trükközni azzal sem, hogy valaki bejelenti, hogy maszkot (védőfelszerelést) árul, ugyanis nem a polcra kihelyezett termékekből mutatóban kihelyezett egy-egy darab számít, hanem az, hogy azokból mennyit is ad el a bolt, ebben az esetben is minek mennyi a súlya a forgalmazásban. Több fajta árucikk alapján nincs százalékos szabály, de nyilván ha egy élelmiszerbolt szakácskönyvet is árul pár darabot, attól még élelmiszerbolt és nyitva is lehet.

Nyitókép: Pixabay