Az Európai Központi Bank munkacsoportot hozott létre annak megvizsgálására, milyen feltételek mellett válhat reálissá a jelenleg tizenkilenc EU-tagország által használt közös valuta, az euró digitális változatának a megteremtése. Valdis Dombrovskis európai bizottsági alelnök, aki megfigyelőként vesz részt az EKB kormányzó tanácsának a munkájában, az előkészületek kapcsán a brüsszeli tudósítóknak nyilatkozva úgy vélte, hogy azok „jó irányban, biztatóan alakulnak”.

Az esetről beszámoló brüsszeli Politico szerint bár Dombrovskis bevezetési céldátumról közvetlenül ugyan nem beszélt, de utalt Christine Lagarde közelmúltban tett nyilatkozatára, amiben az EKB elnöke úgy fogalmazott, hogy a digitális euró „öt éven belül megszülethet”. Egyúttal jelezte, hogy a szándékot a brüsszeli bizottság is teljes mértékben támogatja.

Megfigyelők megjegyzik, hogy

a világpiac fontosabb szereplői között láthatóan verseny van kialakulóban, hogy kinek a kriptovalutája válhat dominánssá a jövő pénzpiacán.

Szakértők szerint maga az EU-kezdeményezés is részben reagálás egyebek között a Diem néven tervbe vett – Facebook, Spotify, Lyft, Über és még 23 további meghatározó piaci tényező által támogatott – leendő digitális valuta feltűnésére, valamint nem kevéssé a hasonló kínai törekvések láttán.

A Diem, ha megvalósul – jelenleg a svájci hatóságok vizsgálják bevezethetőségének lehetőségét, maguk a létrehozók amúgy már jövő januárban piacra dobnák, de ennek megvalósításában még sokan kételkednek – sokak félelme szerint jelenlegi kulcsvalutákat szoríthat háttérbe, hiszen csupán a Facebook révén 2,7 milliárd potenciális felhasználóhoz juthatnak el vele.

A láthatóan hosszabb időtávban tervező

európai előkészületeknél a leginkább meghatározó szempont a piaci biztonságra törekvés, illetve egy digitális euró bevezetésében rejlő kockázatok kivédésének a szándéka.

Az utóbbi kapcsán szakértők mindenekelőtt utalnak arra, hogy amennyiben növekvő számú felhasználó tartaná digitális euróban megtakarításait, ez csökkentheti a tényleges eurót kezelő bankoknál letétbe helyezett betétek állományát, ami viszont a bankok tőkefedezetét nyirbálhatja meg, a hitelköltségek növelésére kényszerítve őket.

További potenciális kockázat lehet, hogy pénzügyi vagy banki válság esetén a digitális valuta léte mellett a betéttulajdonosok egyetlen klikkeléssel kivonhatják pénzüket, azaz a válságoknál mindig félt „bankroham” akár másodpercek alatt bekövetkezhet.

Az alapos előkészítésnek tehát valamennyi EU-intézményi műhelyben kiemelt jelentőséget tulajdonítanak, de magának a digitális valutának az elérését Brüsszelben is lényegesnek tartanák. Aláhúzza ezt, hogy talán nem is véletlenül éppen a Dombrovskis-nyilatkozattal egyidőben hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság új stratégiai munkatervét a dollár pénzpiaci visszaszorításáról és az euró globális valuta-szerepének erősítéséről – jegyezte meg a hír kapcsán a Politico elemzője. Lagarde hűtötte a kedélyeket Ha lesz digitális eurónk, akkor is lesznek bankjegyek. A kettő együtt létezik majd, "ha egyáltalán lesz digitális euró" - többek között erről is beszélt Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön, miután bejelentette: az eurózóna alapkamatát változatlanul hagyták. A Portfolio tudósítása szerint kiemelte: egyáltalán nem biztos, hogy a digitális euró bevezetése megtörténik, és ha így is lesz, akkor ez évek kérdése, addig még sok kérdést tisztázni kell.

