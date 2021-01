Már hatvannál is több országban arathat a koronavírus brit mutánsa

A világ legalább hatvan országában mutatták ki eddig a Nagy-Britanniában azonosított új koronavírustörzset - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán.

A WHO tájékoztatása szerint csak az elmúlt egy hétben tíz további országban tűnt fel a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb mutációja.

A vírus decemberben azonosított B.1.1.7 jelű mutációja akár 50-70 százalékkal is fertőzőbb lehet az eddig ismert változatnál.

A vírus Dél-Afrikában azonosított másik variansát pedig a világ 23 országából jelentették eddig. Ez a mutáció szakértők szerint szintén fertőzőbb a vírus eredeti formájánál, de annál nem halálosabb.

A világban több mint 96 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek és a kétmilliót is meghaladja a halálos áldozatok száma. A WHO szerint a halálozások heti száma újabb csúcsértéket ért el, globálisan 93 ezren hunytak el a kórban az utóbbi hét napban. Ugyanezen időszakban 4,7 millióval nőtt a fertőzöttek száma.

Nyitókép: Camille Ehre / The New England Journal of Medicine