Szakértő: Trump pária lett, akibe mindenki próbál belerúgni

Mint ismert, ahogyan korábban bejelentették, az amerikai képviselőház határozatban szólította fel Mike Pence alelnököt Donald Trump republikánus párti elnök elmozdítására az alkotmány 25. kiegészítése alapján néhány órával ezelőtt. Maga a szavazás gördülékenyen alakult, és 223–205 szavazatarányban át is ment, a kérdés azonban, hogy ennek van-e értelme? – fogalmazott az InfoRádiónak Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerikai Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa, emlékeztetve arra is, hogy a fent nevezett kiegészítés alapján úgy lehetne az elnököt idő előtt eltávolítani a hivatalából, hogy azt az alelnök önként kezdeményezi, nem pedig úgy, hogy erre a képviselőház utasítja. Mike Pence azonban korábban már jelezte, erre nem fog sort keríteni, miután azt elsősorban arra találták ki, hogy ha az elnök fizikálisan és mentálisan képtelen betölteni a tisztségével járó feladatokat, amiről a jelenlegi helyzetben nem igazán lehet beszélni. A szakember egyetértett azzal, hogy a közéletet nyilvánvalóan nagyon felkavarhatták a január 6-i események, és Donald Trump felelőtlenül viselkedhetett, de

ennyire direkten kimondani, hogy képtelen ellátni a hivatali feladatát, kiváltképp a fennmaradó egy hétben, az egy erős túlzás.

Ezen túl a képviselőház szándékában áll elindítania az úgynevezett impeachement eljárást is Donald Trumppal szemben, Nancy Pelosi demokrata párti házelnök ugyanis korábban közölte, hogy amennyiben a 25. kiegészítés alkalmazása nem jár sikerrel, akkor az alkotmányos felelősségre vonási eljáráshoz folyamodnak. Csizmazia Gábor közölte: hírek szerint azon demokrata képviselők, akik konkrétan előálltak ennek a gondolatával,

már január 6-án, miközben zajlottak a capitoliumi események, hozzáfogtak a szövegezéshez, de végül csak hétfőn indították el a konkrét eljárást,

amire hasonló bő egy éve már sor került. Mindez egy alsóházi szavazással veszi kezdetét, akár már a héten, majd ez alapján a szenátus összeül, és lefolytatja a tárgyalást. Erre viszont nem kerülhet sor, miután legközelebb csak január 20-án üléseznek, Joe Biden beiktatásakor. Természetesen a demokrata és republikánus szenátusi vezető megegyezhetnének abban, hogy korábban is összeüljenek,

a teljes tárgyalást mégsem nem lenne idő kivitelezni.

Eközben Donald Trump a január 6-i események óta első alkalommal beszélt nyilvánosan, Texasban, elsősorban a határvédelemmel kapcsolatban, mintegy megerősítve saját táborát a politikai hitében és állásfoglalásában. Kevés közszereplésével azonban

legfeljebb már csak menteni próbálhatja, ami menthető,

rávilágítva elért ígéreteire – a részben megépült határfalra, vagy az adócsökkentésekre – a közép-nyugati, illetve déli államok republikánus bázisának, aminek nyilván a demokraták nem örülnek.

Vagyis Donald Trump lényegében halottnak számít, gyakorlatilag egy pária, akibe mindenki próbál belerúgni – fogalmazott a szakértő. Több republikánus képviselő is Donald Trump ellen fordul Több republikánus képviselő jelezte: arra fog szavazni, hogy megindítsák az alkotmányos felelősségre vonási eljárást az amerikai elnök ellen.



Liz Cheney, Dick Cheney volt republikánus alelnök, korábbi védelmi minszter lánya elmondta: szerinte nem került volna sor a Capitolium ostromára, ha Trump nem uszítja a tömeget.



"Az Egyesült Államok egyetlen elnöke sem követett el nagyobb árulást hivatalával és az alkotmányra tett esküjével szemben" – közölte Cheney.



John Katko – aki a képviselőházi republikánus frakcióból elsőként jelentette be, hogy támogatja a Trump elmozdítására irányuló demokrata kezdeményezést – úgy vélte: Trump felelőssége nem elhanyagolható az amerikai kongresszus épületének ostromában. Rajtuk kívül az impeachment mellett sorakozott fel Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton republikánus törvényhozó.



A képviselőházi republikánus frakció vezetői nem buzdították az impeachment megakadályozására párttársaikat, hanem csak annyit mondtak, szavazzon mindenki meggyőződése szerint.

A The New York Times című amerikai napilap azt írta, hogy a szenátusbeli republikánusokat vezető Mitch McConnell is elégedett volt a kezdeményezéssel. Az impeachment megindításáról szerdán szavaznak a demokrata többségű képviselőházban. David Cicilline demokrata képviselő azt mondta, hogy 217 törvényhozó támogatja a kezdeményezést, ez pedig elég ahhoz, hogy a szenátus elé kerüljön az ügy. A végső szót a felsőház mondja ki, amely csak kétharmados többséggel mozdíthatja el Trumpot. Ez azt jelenti, hogy a republikánus többséggel rendelkező, százfős felsőházban legalább 17 republikánus szenátornak kellene megszavaznia Trump felelősségre vonását.

