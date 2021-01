Új világ jön a brexit után, a kiutazó magyarokat is érinti

Az Egyesült Királyság szabályozott keretek között lépett ki az Európai Unióból, eléri továbbra is az egységes piacot, és az uniós tagországok is hozzáférnek Nagy-Britannia piacához. Az áruforgalomban nem lesznek vámok, mennyiségi korlátozások, de az Egyesült Királyságnak továbbra is be kell tartania azokat az alapvető szabályokat, amelyek az egységes piac elérését lehetővé teszik – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

A részletekről szólva kiemelte, hogy sokkal szigorúbb lett az a bürokratikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy be lehessen jutni egymás piacaira. Ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenkinek tájékozódnia kell, milyen szabályok érvényesek mostantól az áruk szabad áramlása területén.

"A szolgáltatások területén eleve korlátozott elérése lett az Egyesült Királyságnak, meg kell felelnie az uniós szabályoknak, ha ezen a területen is piacra akar lépni.

Korlátozottan fér hozzá az európai adatbázisokhoz, például az Europol-adatbázisokhoz is"

– mondta a szakértő.

Gálik Zoltán a fontos változások között említette, hogy a munkavállalási és beutazási szabályok is módosultak, előfordulhat, hogy a hosszabb nagy-britanniai tartózkodáshoz már vízum kell majd.

A turistákra is más világ vár, mert noha az Egyesült Királyság eddig sem volt a schengeni övezet tagja, de mostantól harmadik országnak minősül, és ez érzékenyen érinti majd a magyar beutazókat is. A legfontosabb, hogy nem lehet majd személyi igazolvánnyal beutazni Nagy-Britanniába, a tartózkodás idejére érvényes útlevéllel kell majd rendelkezni. Emellett a csomagokat vámellenőrzésnek vethetik alá. Az utasoknak a tartózkodás idejére megfelelő anyagiakkal kell rendelkezniük, és ellenőrizhetik a tartózkodás helyét és célját is.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall